TBMM'de Muhalefet Partilerinin Gruplarına Red: Ekonomi ve Özgürlükler Tartışıldı

TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Gruplarına Red

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerilerini kabul etmedi. Yeni Yol Partisi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından sunulan öneriler, genel kurulda detaylı bir şekilde görüşüldü.

Ekonomik Kriz ve Tüketici Borçları

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, ülkede yaşanan ekonomik krizi eleştirdi. Enflasyon oranlarıyla mücadelede yetersiz kalındığını savunarak, yasal takibe düşen tüketici kredisi borcunun sadece son iki haftada 3,2 milyar liraya, kredi kartı borcunun ise 3,6 milyar liraya yükseldiğini aktardı. Ün, “Yılbaşından bu yana yasal takibe düşen toplam batık kredi miktarı 328 milyar liraya fırladı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 70 oranında bir artışı temsil ediyor,” dedi.

Sanayideki İstikrarsızlık

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye ekonomisinin son dönemde istikrarsız olduğunu vurgulayarak, bu durumun sanayinin büyümesine büyük engeller çıkardığını dile getirdi.

İfade Özgürlüğü Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, ifade özgürlüğü ile ilgili ciddi sorunların yaşandığını öne sürdü. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğunu hatırlatarak, ancak bu hakkın kamu düzenini tehdit edecek şekilde kullanılamayacağını belirtti.

Çukurova'daki Don Olayı ve Tarım Etkileri

CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, Çukurova bölgesini etkileyen don felaketinin Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da ciddi hasara yol açtığını ifade etti. Özellikle kiraz ve şeftali gibi tarım ürünlerinin zarar gördüğünü belirten Bilici, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda daha sonra Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.