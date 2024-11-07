TBMM'de Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'ndan Önemli Gelişmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda muhalefet partileri tarafından sunulan grup önerileri reddedildi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından sunulan düzenlemelere göre, yargıya dair Noterlik Kanunu ile diğer kanunlarda bazı değişiklikler gündeme alındı.

Muhalefet Partilerinin Görüşmeleri

Genel Kurulda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından gündemle ilgili çeşitli grup önerileri görüşüldü ancak hepsi reddedildi. Saadet Partisi’nin "aile hekimliği uygulaması", İYİ Parti’nin "Yap-İşlet-Devret Modeli" ve CHP’nin "Ege Adaları" konusundaki önerileri dikkate alınmadı.

Saadet Partisi'nden Eleştiriler

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, aile hekimlerinin performans değerlendirmesine tabi tutulduğunu belirtti. Kasap, "Aile hekimlerine acil servislerde nöbet tutturuluyor. Bu durum, acil hekimi ile aile hekimi arasındaki farkı ortadan kaldırıyor." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunan Kasap, yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını talep etti.

Performans Değişiklikleri Üzerine Tartışmalar

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, son düzenlemeyle birlikte aile hekimlerine baskı yapıldığını ve 6 dakikada bir hasta bakmalarının zorunlu kılındığını açıkladı. "Hekim arkadaşlarımıza 'yapay zeka gibi hareket edeceksiniz' deniyor" ifadesini kullandı. CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise aile hekimlerine yönelik güvencesiz çalışma koşullarını eleştirdi.

AK Parti'nin Savunmaları

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, yeni yönetmelik ile aile hekimlerinin gelirlerinin artacağını ve 15 bin liralık teşviklerin, belirli kriterlere göre 42 bin liraya kadar yükselebileceğini savundu. "Aile hekimliği, Türkiye'nin en önemli hizmet alanlarından biridir," dedi.

Görüşmelerin Devamı

Sonuç olarak, muhalefet partilerinin önerileri kabul edilmezken, AK Parti’nin önerisi gündemin ikinci sırasına alındı. TBMM Genel Kurulu, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen düzenlemeleri görüşmeye devam edecek.

13 ve 14 Kasım’da Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif de ele alınacak.