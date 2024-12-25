TBMM'de Muhalefetin Grup Önerileri Red Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefet Önerileri Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, DEM Parti ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin "iş kazaları" ve DEM Parti'nin "asgari ücret" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı değerlendirildi.

İYİ Parti'nin Önerisi Üzerine Tartışmalar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinin önergesi üzerine konuşarak, önergenin bir yıl önce TBMM'ye verildiğini belirtti. Beyaz, iktidarın muhalefetin önerilerine kulak tıkadığını öne sürdü. Beyaz, ayrıca Türkiye'nin işçi ölümlerinde Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 3'üncü sırada bulunduğunu ifade etti. 2022'de bin 843, 2023'te bin 936, bu yılın ilk altı ayında ise 900'e yakın işçinin iş kazaları sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

DEM Parti'nin İddiaları

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Türkiye'de emeğin adının ve değerinin olmadığını, iktidarın işçiyi önemsemediğini ifade etti. İYİ Parti'nin önerisine yanıt veren AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, iş kazalarının tüm dünya gündeminde olduğunu belirtti ve Türkiye'de bu konuda çeşitli yasal düzenlemelerin yapıldığını vurguladı.

Asgari Ücret Konusundaki Görüşler

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, asgari ücretle çalışan milyonlarca emekçinin saygı görmesi gerektiğini ifade etti. İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Türkiye'de yaklaşık 8 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını belirterek, belirlenen rakamın yetersiz olduğunu vurguladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise asgari ücretin yasal en düşük ücret olduğunu ve birçok işyerinin bu rakamın üzerinde ödeme yaptığını söyledi. Herkesin bildiği gibi ekonomik koşulların değiştiğini ve çalışanların alım gücünü korumak için çaba harcandığını ifade etti.

Yapılan oylamalar sonucunda İYİ Parti ve DEM Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi. Şu anda TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor.