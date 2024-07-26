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TBMM'de Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri geri çevrildi. Emekli aylıkları ve ekonomik sorunlar gündemde.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 19:52
TBMM'de Muhalefetin Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda Öneriler Reddedildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DEVA Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından sunulan grup önerileri kabul edilmedi.

Gündem Maddeleri Üzerine Tartışmalar

Genel Kurulda ele alınan gündem maddeleri arasında Saadet Partisi'nin "emekli aylıkları", İYİ Parti'nin "kapanan şirketler", DEVA Partisi'nin "kayyum uygulaması" ve CHP'nin "gıda güvenliği" üzerine grup önerileri yer aldı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntılarının tüm partilerin ortak bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı. Kaya, "Ekonomik zorluklar nedeniyle emekli maaşları giderek eriyor. Vicdanları göreve davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Partilerin Yaklaşımları

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu, emekli maaşları üzerinde durarak, "Sıkıntıya düşen bir insanın yanında durmak, bizim için önemli. Komşusu aç olan tok olamaz," dedi. Ayrıca, en düşük emekli maaşına yapılacak zammın mali yüküne dikkat çekti.

DEVA Partisi Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, yüksek yaş ortalamasına sahip olan bir meclisten, yaşlılara empatiyle yaklaşmasını beklediklerini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise, iktidarın emeklileri rahatlatacak politikalar geliştirmediğini savunarak, emeklilik sisteminin çöküşte olduğunu dile getirdi.

İktidar Tarafından Yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, en düşük emekli maaşını yetersiz bulduklarını ancak bunun için yatırımları artırma çabası içinde olduklarını ifade etti. "Birlikte hareket etmeliyiz" diyerek tüm partilere çağrıda bulundu.

Oylamalar Sonrası Gelişmeler

Yapılan oylamalar sonucunda, CHP, DEVA, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. Daha sonra en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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