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TBMM'de Muhalefetin Önerileri Reddedildi; Ekonomi Düzenlemeleri Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi, AK Parti'nin önerisi ile ekonomi düzenlemelerine geçildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:48
TBMM'de Muhalefetin Önerileri Reddedildi; Ekonomi Düzenlemeleri Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulunda Önerilere Ret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Progress Partisi (DEM Parti), İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "Turizm sektöründeki işletmelerin denetimi", İYİ Parti'nin "Basın özgürlüğü", DEM Parti'nin "Kayyım" önerileri ve AK Parti'nin "Meclis'in çalışma takvimine" ilişkin önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Yeni Yol Partisi'nden Turizm Uyarısı

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Kartalkaya'daki yangının turizm sektöründe yarattığı güven bunalımına dikkat çekti. Ekmen, "Yabancı turistler, konaklayacakları otellerden depreme karşı güvenlik belgesi istiyor. Böyle bir belge sunulamadığı için rezervasyonlar yapılamıyor. Turizm, ülkemiz için önemli bir ekonomik kaynaktır" ifadelerini kullandı.

Basın Özgürlüğü Üzerine Eleştiriler

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün yayımladığı 2024 Dünya Basın Özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin 180 ülke arasında 158. sırada yer aldığını vurguladı. Olgun, 28 Ocak'ta gerçekleşen gazeteci gözaltılarının basına yönelik tehditler olduğunu belirtti.

AK Parti'den Cevap

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak, "Türkiye'de gazetecilik nedeniyle kimse gözaltına alınmamaktadır. Adli süreçler, hukukun evrensel ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir" dedi. Yüksel, basının halkı doğru bilgilendirme sorumluluğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Gündemin Devamı

Oylamalar sonucunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi. AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ise kabul edildi. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" gündemin başına alındı.

Bugün kabul edilmesi beklenen teklifin ardından Genel Kurulun yarınki birleşiminde bazı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye Adalet Akademisi Kanunu ve Siber Güvenlik Kanunu teklifleri görüşülecek.

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