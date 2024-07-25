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TBMM'de Muhalefetin Önerileri Rededildi

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Tartışmalar ve öneriler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:07
TBMM'de Muhalefetin Önerileri Rededildi

TBMM Genel Kurulu'nda Tartışmalı Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından yapılan grup önerileri kabul edilmedi. Bu süreçte çeşitli konular üzerinde tartışmalar yaşandı.

Öneriler ve Konular

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler", İYİ Parti'nin "6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden sonra yapılan çalışmalar", DEM Parti'nin "Kamu personel sistemi" ve CHP'nin "Konaklama vergileri" ile ilgili araştırma önergeleri ön görüşmelere tabi tutuldular.

Saadet Partisi'nin Eleştirileri

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Türkiye ile müttefik ABD arasında devam eden gerilimlere dikkat çekerek, ABD'nin uluslararası alandaki tutumunu eleştirdi. Çalışkan, "Katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı. Bu durum ABD'nin hukuka saygısının ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor," ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Deprem Vurgusu

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, depremin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, vatandaşların hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, bu konudaki önerilerinin kabul edilmediğini ifade etti.

DEVA ve CHP'nin Önerileri

DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, kamu atamalarında liyakat ve ehliyetin esas alınması gerektiğini vurgularken; CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, konaklama vergisinin yerel yönetimlerin altyapı projeleri için kullanılması gerektiğini belirtti. Kaya, bu vergilerin Hazineye devredilmesinin yerel yönetimleri zor duruma düşürdüğünü ifade etti.

Oylamalardan Çıkan Sonuç

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi. Ardından, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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