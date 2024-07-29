TBMM'de Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Kanun Teklifi Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Teklifi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini gerçekleştirdi. Kirişci, 2004 yılından bu yana yapılan kısırlaştırma ve aşılama işlemlerine dair önemli verileri paylaştı.

Kısırlaştırma ve Aşılamada Önemli Rakamlara Ulaşıldı

Kirişci, “Kısırlaştırılan hayvan sayısı 2 milyon 504 bin 595, aşılanan hayvan sayısı ise 2 milyon 846 bin 387'dir.” dedi. Ayrıca, sahiplendirilen hayvan sayısının 533 bin 4 olduğunu belirtti. Kirişci, ev hayvanlarının üretim, satış ve ithalatına yönelik düzenlemelerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini ifade etti.

Denetimler ve Cezai Uygulamalar

Kirişci, “2024 yılında izinsiz kedi ve köpek üretimine veya satışına 73 bin lira idari ceza uygulanmaktadır.” gönüllü sahiplenme veya hayvanları terk etme durumlarında belediyelere de cezai işlem uygulanacağını vurguladı.

Hayvan Barınakları ve Bütçe Düzenlemeleri

Kirişci, Türkiye genelinde 322 adet barınak bulunduğunu ve bu barınakların toplam kapasitesinin 105 bin olduğunu bildirdi. “Hayvanlar, mal statüsünden çıkarılarak can statüsüne alınmıştır.” açıklamasında bulundu. Bütçeye ilişkin gelişmelerin de önemli olduğunu belirten Kirişci, “Büyükşehirlerde binde 3, 25 binin üzerindeki belediyelerde ise binde 5 oranında bütçe ayrılması gerekmektedir.” ifadesini kullandı.

Görüşmelerde Sert Tepkiler

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Yenişehirlioğlu, “Cumhurbaşkanımız her zaman mazlumların yanında olmuştur.” diyerek, İsrail’in geçmişteki zulümlerine dikkat çekti.

Sonuç

TBMM Genel Kurulunda, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemelerin yanı sıra, diğer siyasi gelişmeler de gündeme geldi. Teklifin birinci bölümünün görüşmelerinin ardından, maddelerin detaylı görüşmelerine geçilmesi planlanıyor.