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TBMM'de Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Tartışmaları

TBMM Genel Kurulunda sahipsiz hayvanlarla ilgili kanun teklifi tartışıldı, milletvekilleri farklı görüşlerini sundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 23:16
TBMM'de Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Tartışmaları

TBMM Genel Kurulunda Hayvanları Koruma Düzenlemesi İkinci Bölüm Konuşmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümündeki konuşmalar sona erdi.

Mesut Doğan: Çözüm Yetersiz

Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, teklifin etkili bir çözüm sunmadığını ifade ederken, hayvanların uyutulmasının insani olmadığını vurguladı. Yeni bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirten Doğan, yaşam alanlarının oluşturulması ve kötü muameleye yönelik cezaların artırılmasını talep etti.

Uğur Poyraz: Gündem Değiştirme Manevrası

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, teklifin milletvekillerince hazırlanmadığını ve bir gündem değiştirme manevrası olduğunu iddia etti. Devletin barınak projeleri ile hayvanların rehabilitasyonu üzerinde durulması gerektiğini vurguladı.

Gülüstan Kılıç Koçyiğit: Teklifin Meşruiyeti Yok

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, teklifin meşru olmadığını savundu ve bu teklifle sokak köpeği sorununa çözüm sunulmadığını dile getirdi. Barınakların hayvanlar için uygun yaşam alanları olmadığına dikkat çekerek, çözüm yerine ölümü hedef alan bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Gökçe Gökçen Göl: Güvenlik Sorunu Tehlikede

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, teklifin hayvanları katledeceğini ve çocukların güvenliğinin tehlikeye gireceğini söylerken, belediyelerle merkezi hükümet arasında işbirliği sağlanması gerektiğini vurguladı.

Havva Sibel Söylemez: İnsanlık Gereği Çözüm

AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, acı bir olayla birlikte konuya insani bir perspektiften yaklaşmanın önemini vurgulayarak, sokak hayvanları ile ilgili yaşanan sorunların toplumsal bir mesele olduğunu söyledi. Teklifin, toplumsal kesimlerin görüşleri alınarak hazırlandığını belirtirken, evlatlarını kaybeden annelere sabır dileyerek, çözüm odaklı yaklaşım çağrısında bulundu.

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