TBMM'de Saliha Akkaş İçin Anma Töreni Düzenlendi

TBMM'de Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çekildi

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için TBMM'de anma programı düzenlendi. Anma törenine, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve birçok milletvekili danışmanı iştirak etti.

Basın Açıklamasıyla Farkındalık Yaratıldı

Anma sonrası, TBMM Basın Kapısı önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, erkek şiddetinin hem politik hem de toplumsal bir sorun olduğunun altını çizdi. Emir, "Kadına şiddete ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı neler yapabileceğini düşünme zamanı geldi. İstanbul Sözleşmesi'ne dönerken, Meclis'te gerekli yasal adımları bir an evvel atmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kadınların daha fazla şiddete maruz kalmamaları için çaba gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve Akkaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Zihniyet Değişikliği Gerekiyor

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, kadın cinayetlerinin sona ermesi için mevcut zihniyetin değişmesi gerektiğini vurguladı. Dinçer, "Sadece temmuz ayında 38, Ocak ayından bu yana 259 kadınımızı cinayetlere kurban verdik. Artık 'dur' deme zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu.

İsyan ve Eylem Vurgusu

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, "Biz yasta değil, isyanda olmalıyız. Katledilen her kadın, bizim ortak isyanımızdır" sözleriyle dikkat çekti.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için TBMM'de anma düzenlendi. Anma programına katılan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için TBMM'de anma düzenlendi. Anma programına katılan, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.