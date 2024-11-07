TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi Tartışılıyor

TBMM'de 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında ele alınıyor. Bu toplantıda çeşitli partilere mensup milletvekilleri bütçeye dair görüşlerini paylaşıyor.

Ersan Aksu'dan Yerli Otomobil Vurgusu

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, yerli otomobil TOGG'un üretim sürecine dikkat çekerek, "Üretilemez denilen ve adeta alay konusu edilen yerli otomobilimiz TOGG, Anadolu'nun en güzel köşelerinde gururla arzı endam ediyor." ifadesini kullandı.

Müzeyyen Şevkin'den Eleştiriler

CHP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, bütçenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından istihdamı ve üretimi destekleyecek şekilde tanıtıldığını belirtip, "Buna katılmıyorum," dedi. Şevkin, bölgesinde son 15 yılda 100'den fazla fabrikanın kapandığını vurguladı ve sanayinin büyük bir çöküş yaşadığını sözlerine ekledi.

Teknoloji ve Eğitim Sorunları

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, üretim merkezlerinde yaşanan nitelikli eleman sorunu ve bürokrasi gibi meseleleri dile getirerek, meslek liseleri ile ilgili de eleştirilerde bulundu.

Dijitalleşme ve İnovasyon Üzerine Vurgular

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, dijitalleşmenin önemine dikkat çekti ve "Gelişmiş ülkeler sanayi dönüşüm süreçlerinde inovasyon odaklı yatırımlara daha fazla pay ayırıyor," dedi.

Beşeri Sermaye ve Savunma Sanayi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'nin Dünya Beşeri Sermaye Endeksi'nde ilk 50'ye giremediğini ifade etti ve beşeri sermaye üzerinde ciddi adımlar atılmasını talep etti.

Yüksek Teknoloji Üzerine Gelişmeler

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, yerli ve milli üretimin artırılması gerektiğini vurgulayarak, yüksek teknolojili sektörlerin paylarının artırılması gerektiğini ifade etti.

Veli Ağbaba'dan Eleştiriler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'nin eski Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkilere dair eleştirilerde bulundu. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Ağbaba'nın sözlerine yanıt vererek, bazı ifadeleri kabul edilemez bulduğunu ifade etti.