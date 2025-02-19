TBMM'de Sanayi ve Teknoloji Düzenlemeleri İçin Kanun Teklifi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda Düzenlemeler İçin Önemli Adım

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi.

Teşvikler Üzerine Eleştiriler Geldi

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, yasa yapım süreçlerinin muhalefet görüşlerine kapalı olduğunu belirtti. Kaya, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenlemelere de dikkat çekerek, TÜBİTAK’ın burs verme yetkisinin nasıl belirleneceğini sordu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise Türkiye'nin üniversite sayısı bakımından 25. sırada olduğunu ifade etti ve üniversite mezunları arasında işsizlik oranının yüksekliğine dikkat çekti. Ayrıca, gençlerin bulundukları ülkeden kaçma yollarını aradığını ve mevcut durumun hükümetin yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Sanayi ve Küçük İşletmeler İçin Gelişmeler Öngörülüyor

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, kanun teklifinin Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmayı ve sanayide yerlileşmeyi sağlamak amacıyla hazırlandığını belirtti. Başkan, teşviklerin hukuki altyapısının güçlendirilmesinin büyük bir adım olduğunu ifade etti.

Teklifin, KOBİ'lere yönelik teşviklerin artırılmasını ve dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılmasını hedeflediğini belirten Başkan, bu değişikliklerin sanayi kuruluşlarını daha güçlü bir ekosistemde faaliyet göstermeye olanak tanıyacağını söyledi.

Bilimsel Çalışmalara Dikkat Çekildi

Documentary marks by DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, bilim alanında özgürlüğün önemine vurgu yaptı. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, esnafa yönelik çaresizliklere ve katma değerli üretim eksikliğine dikkat çekti.

TÜBİTAK ve KOSGEB'in Rolü Vurgulandı

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, TÜBİTAK ve KOSGEB'in işleyişinde güncel ihtiyaçlara yönelik düzenlemeler önerildiğini ifade etti. Uzkurt, son 22 yılda TÜBİTAK tarafından yapılan destek ve burs çalışmalarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Toplantının ardından, teklifin 1'inci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi ve toplantının ilerleyen saatlerde yeniden başlayacağını duyurdu.