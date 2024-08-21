TBMM'de Sandalye Dağılımı Güncellendi

TBMM'de Yeni Sandalye Dağılımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye sayısında önemli değişiklikler meydana geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), bağımsız milletvekilleri ile katılım sağlayarak, milletvekili sayısını 264'ten 266'ya çıkardı.

CHP'nin Sandalye Sayısında Artış

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de, bağımsız Adana milletvekili Bilal Bilici'nin katılımı ile sandalye sayısını 127'den 128'e yükseltti. Böylece, Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı toplamda 6'ya düştü.

Meclis'teki Genel Durum

Bu yeni düzenlemeler ile AK Parti ve CHP arasındaki rekabet yeniden şekillenirken, bağımsız milletvekillerinin katılımı dikkatleri çekti.