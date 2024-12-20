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TBMM'de Suriyeli Sığınmacıların Geri Dönüş Planı Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için iki aşamalı plan anlatıldı. Savunma bütçesi ve milli savunma projeleri de gündemde.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:57
TBMM'de Suriyeli Sığınmacıların Geri Dönüş Planı Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriyelilerin geri dönüşü için öngördüğü iki aşamalı planı açıkladı. Güler, "İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır," dedi.

2025 Yılı Savunma Bütçesi Hedefleri

Bakan Güler, savunma sanayisi ekosisteminin güçlendirilmesi hedefiyle 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörüldüğünü belirtti. 2002 yılında yürütülen 62 savunma projesinin yüzde 80 dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Güler, şu anda gerçekleştirilmekte olan projelerin sayısının 1132'ye yükseldiğini ve yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını ifade etti.

Türk Savunma Sanayi İhracatı

2023 yılı sonunda toplam savunma ve havacılık sektörü cirosunun 15,5 milyar dolar olması bekleniyor. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının 2023 yılı itibarıyla 5,5 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Güler, Türk savunma sanayi ürünlerinin ihraç edildiği ülke sayısının 185'e çıktığını ve ihraç edilen ürün çeşitlerinin sayısının da yaklaşık 230 olduğunu aktardı.

Suriyeli Sığınmacılar İçin Geri Dönüş İnisiyatifi

Güler, Türkiye'nin, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. İçişleri Bakanlığının, 2024 yılında 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü belirtmesine rağmen, bu sayının son gelişmelerle birlikte 1,5 ila 2 katına çıktığı bilgisini de verdi.

TBMM Genel Kurulunda Diğer Görüşmeler

TBMM'deki görüşmelerde İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, bütçe hakkının bir milletin kendi geleceği üzerindeki söz hakkı olduğunu vurgulayarak, sosyal adaletin göz ardı edildiğini savundu. MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise infaz yasasının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, mevcut iktidarın geçmiş doyurucu söylemlerinden uzaklaştığını eleştirerek, “Gazze'ye sadece gaz verdiniz ama İsrail'e benzini siz verdiniz,” ifadelerini kullandı.

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