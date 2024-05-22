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TBMM’de tasarruf kapsamında yeni uygulamalar gündemde: “Damacana yerine arıtma su”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, yaklaşık bir yıldır devam eden tasarruf tedbirlerini daha geniş kapsamlı bir hale getirmek için yeni uygulamaları hayata geçirmek için hazırlanıyor. Mecliste, enerji tüketimi, sağlık hizmetleri ve yurt dışı görevlendirmeler gibi çeşitli alanlarda yeni uygulamalar başlatılacak.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 16:13
TBMM’de tasarruf kapsamında yeni uygulamalar gündemde: “Damacana yerine arıtma su”

Yaklaşık bir yıl önce TBMM Başkanlığı için seçilen Numan Kurtulmuş'un talimatıyla başlatılan tasarruf tedbirlerine, TBMM Genel Sekreterliği tarafından yeni uygulamalar da dahil ediliyor. Yeni uygulamalar ile tasarruf tedbirlerinin kapsamının genişletilmesi ve daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Elektrikli araç dönüşümü

Geçen yıl TBMM'de başlatılan araç dönüşümü programı kapsamında 20 adet Togg marka elektrikli araç satın alınmıştı ve aynı sayıda benzinli araç ise sistemden çıkarıldı. Bu hamle ile yüzde 66.7 oranında tasarruf sağlandığı ifade edildi.

Yeni dönemde ise tüm hizmet araçlarının elektrikli araçlarla değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Kağıt kullanımını ortadan kaldırma

"Kağıtsız parlamento" hedefi doğrultusunda bir yıl önce başlatılan proje ile kağıt kullanımında %60 oranında bir tasarruf sağlandığı ifade edildi. Önümüzdeki dönemde ise kağıt kullanımının tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Yenilenebilir enerji

Dört ay önce başlayan "Enerji dönüşümü" projesi kapsamında, Meclis yerleşkesindeki birçok birimde yenilenebilir enerji kullanılmaya başlandı. Hazırlanan yeni projelerle yakında, Meclis'in tüm elektriğinin yenilenebilir enerjiden temin edilmesi planlanıyor.

Öte yandan enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, Meclis yerleşkesindeki tüm aydınlatmalar LED lambalarla değiştirildi ve bu sayede %50 enerji tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Sağlıkta tasarruf

Sağlık harcamalarına yönelik olarak, online kontrol sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla yeni bir proje başlatıldı. Özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine de yaygınlaştırılacak ve online fatura kontrol sistemi daha etkili kullanılacak. Bu sayede sağlık harcamalarında %25 oranında tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yurt dışına ve personel alımına kısıtlama

Zorunlu programlar dışında, yurt dışı görevlendirmelerinin sınırlandırılmasına yönelik uygulamalar, daha da etkin hale getirilecek. Diğer yandan yeni personel alımları zorunlu ve gerekli olmadıkça yapılmayacak.

Damacana su yerine arıtma

Bir yıl önce Meclis'te başlatılan tasarruf tedbirleri kapsamında, gereksiz su kullanımını önlemek amacıyla kampüs içindeki yeşil alanlar gece sulanmaya başlanmıştı. Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımı sona erdirildi. Bunun yerine arıtılmış şebeke suyu kullanılmaya başlandı. Bu yöntemin yaygınlaştırılması için ise çalışmalar sürüyor.

Cam sürahi ve bardak hediyesi

Sıfır Atık Projesi'ni desteklemek ve plastik israfını azaltmak amacıyla ise milletvekillerine, danışmanlara ve tüm çalışanlara cam bardak ve sürahi hediye edildi. Meclis, cam bardak kullanımının yaygınlaştırılmasıyla plastik ve karton bardak tüketimini azaltmayı ve bu alandaki harcamalardan yıllık %20 oranında tasarruf sağlamayı planlıyor.

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