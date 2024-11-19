TBMM'de Terör ve Çocuk Hakları Üzerine Kritik Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda Sıcak Temalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri önemli konular üzerinde konuşmalar yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Türkiye'ye kırk yıllık bela olmuş bu terör meselesini de ortadan kaldıracak önemli bir süreç ve dönemeçte olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Çocuk Hakları ve Yenidoğan Çetesi Davası

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, bu yıl çocuk cinayetleri ve istismar vakalarının arttığı bir dönemde kutlama yapmanın anlamının kalmadığını belirtti. Kaya, Türkiye'de 2 milyon çocuğun derin yoksulluk içinde yaşadığını sözlerine ekledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise yenidoğan çetesi davası hakkında bilgi verdi. Çömez, "Bu meselenin iktidar muhalefet meselesi yok. Hep beraber bu kahrolası çetelerle mücadele edelim" diyerek konunun üzerine gitme çağrısında bulundu.

Çocukların Hakları ve Korunması

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, çocukların masumiyetinin korunması gerektiğini vurguladı. Akçay, çocukların her türlü şiddetten uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Yarının umudu olan çocuklarımızın haklarının korunması amacıyla TBMM olarak üzerimize düşeni yapmak mecburiyetindeyiz" ifadesini kullandı.

Emeğin Hakları Üzerine Vurgu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, işçilerin insana yakışır bir hayat sürme hakkının önemine dikkat çekti. Koçyiğit, asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı olacak şekilde belirlenmesi gerektiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partilerinin 81 ilde açlık, yoksulluk ve işsizlik üzerine yaptığı saha çalışması sonuçlarını paylaştı ve Türkiye'nin gelir dağılımının bozuk olduğuna dikkat çekti.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Son olarak, Gül, Rize Çayeli'nde meydana gelen heyelan sonucunda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, Türkiye'nin birlik ve beraberliği ile bu meydan okumalara karşı durabileceğini vurguladı. "Bizim bin yılık birlikteliğimiz var. Bu vatanda aynı bayrağın altında, aynı evin içerisindeyiz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.