TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Kurumsal Adım: Şentop'tan Şeffaflık ve Kapsayıcılık Çağrısı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM'de toplandı

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Terörsüz Türkiye' hedefine yönelik çalışmaları değerlendirmek üzere TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda görüşlerini paylaştı. Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun rolü ve beklentiler

Komisyonun yedinci toplantısının ikinci oturumunda konuşan 29. TBMM Başkanı Şentop, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bu komisyon sayesinde ilk kez kurumsal ve kapsayıcı bir zemine kavuştuğunu belirtti. Türkiye'nin terör musibetinden kalıcı olarak kurtulma hedefi etrafında birlik sergilenmesinin gelecek adına büyük umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Şentop, 'Bu süreçte yapıcı, uzlaşmacı ve milletimizin hissiyatını kucaklayan bir siyasi duruş sergilemek hayati önem taşımaktadır. Ümit ediyorum ki komisyon kısa zamanda güçlü, etkili ve somut önerilerle çalışmalarını başarıyla tamamlayacaktır.' dedi.

Geçmiş deneyimler ve sürecin önemi

Bazı güvenlik bürokrasisi içi odakların, özellikle FETÖ yapılanmasının, geçmişte 'çözüm süreci'ni sabote ettiğini aktaran Şentop, geçmiş deneyimlerin ders verdiğini söyledi. 'Özetle, geçmiş çözüm sürecimiz bize şunu göstermiştir, barışı sağlamak için sadece iyi niyetli başlangıçlar yetmez, sürecin kapsayıcı, şeffaf, kurumsal ve çok boyutlu olması ve sabırla yürütülmesi gerekir.' ifadelerini kullandı.

51 üyeli komisyonun Meclis çatısı altında bütün partilerin temsilcileriyle çalışmasının, barışı kurumsallaştırma açısından çok önemli bir adım olduğunu belirten Şentop, 'Milli birlik ve kardeşlik arayışı, ilk kez millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis zeminine hep birlikte taşınmıştır.' dedi.

Şeffaflık, toplumun katılımı ve güven inşası

Şentop, siyasi kapsayıcılığın toplumsal kapsayıcılığa dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizerek komisyon çalışmalarının şeffaf yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Siyasi partiler, sivil toplum, akademisyenler ve gerektiğinde kanaat önderlerinin sürecin parçası olması gerektiğini ifade etti.

'Yapılanlar ve yapılmak istenenler, yapılamayacak olanlar, açık yüreklilikle milletimize anlatılmalı, toplumun farklı kesimlerindeki endişeler ve sorular giderilmeli, bu güçlü siyasi destek, tatmin edilmiş güçlü toplumsal desteğe dönüştürülmelidir. Terörsüz Türkiye hedefi, sadece toplumun belli kesimlerinin omuzlayamayacağı kadar büyük bir hedeftir. Buna hep birlikte, topyekun sahip çıkmalıyız.' diye konuştu.

Silah bırakma ve hukuki düzenlemeler

Şentop, terörün sadece görünen kısmıyla değil, bütün kapsamıyla ve potansiyeliyle sona erdirilmesinin amaçlandığını belirterek, PKK'nın Türkiye dışındaki uzantılarının da silah bırakma çağrısının muhatabı olduğunu ifade etti. 'Abdullah Öcalan'ın çağrısının da bu kapsamda olduğu görülmektedir. Bu çağrıların zorlama yorumlarla etkisizleştirilmesine müsaade edilmemelidir.' dedi.

Şentop, silah bırakma sürecinin iyi planlanması, adımların somut bir takvime bağlanması ve her adımın takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Çağrılara uyulduğunun görülmesinin sürece duyulan güveni artıracağını belirterek, silah bırakan örgüt mensuplarının geri dönüşü ve topluma kazandırılmasının bu ilk adım sonrası değerlendirilebileceğini söyledi.

Hukuki düzenlemelere değinen Şentop, 'Bu düzenlemenin de 1928 tarihli kanunda olduğu gibi kesin ve geri dönüşsüz bir af yerine, belli bir süreye bağlı olarak hukuka uygun davranışın takibi suretiyle kesinleştirilebilecek şartlara da bağlanması, infazın veya soruşturma ya da kovuşturmanın tecili şeklinde yapılması da söz konusu olabilir.' değerlendirmesinde bulundu.

Demokrasi, hukuk ve toplumsal uzlaşma

Şentop, PKK'nın tasfiyesi konusunun yalnızca kriminal boyutla ele alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, komisyonun adında yer alan demokrasinin ve hukukun standartlarının geliştirilmesinin ve istikrarlı hale getirilmesinin toplumsal barışın genişletilmesi açısından gerekli olduğunu söyledi. Ancak bunun aşamalar halinde ele alınması gerektiğini, odağın dağıtılmasının esas konunun müzakere edilememesine yol açabileceğini vurguladı.

'Bütün vatandaşlarımızın eşit, başka hiç kimseden farksız olarak devlete ve topluma aidiyetini hissetmesini sağlayacak bir kucaklaşmayı gerçekleştirmeliyiz.' diyen Şentop, bunun belki de yeni anayasa bağlamında görüşüleceğini kaydetti.

Son olarak Şentop, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için tarihi bir eşikte olunduğunu belirterek, komisyondan çıkacak yol haritasının sadece terörün sonunu getirmekle kalmayacağını, aynı zamanda milletin birlik ve beraberliğini tahkim edecek bir toplumsal uzlaşma projesi olacağını vurguladı.