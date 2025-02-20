TBMM'de Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi: Yeşil Büyüme Vizyonu

Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Sunuldu

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Bu teklif, yeşil büyüme vizyonu doğrultusunda net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu

Teklifin temelinde, her ilde vali başkanlığında oluşturulacak İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu bulunuyor. Kurul, iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol üstlenecek ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ile iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini koordine edecek.

Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması

Teklif, sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra, Ulusal Katkı Beyanı ve net sıfır emisyon hedefi gibi kavramları da kapsamaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye’nin farklılaştırılmış sorumlulukları ve kabiliyetleri göz önünde bulundurulacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı

Teklif, iklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için İklim Değişikliği Başkanlığı kurulmasını öngörüyor. Bu başkanlık, kamu kurumları ve özel sektörden bilgi talep edebilme yetkisine sahip olacak ve elde edilen veriler Ulusal Coğrafi Bilgi Platformuna aktarılacak.

Finans ve Teknoloji Alanında Yenilikler

İklim değişikliği ile mücadele için gerekli finansmanın sağlanması ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi adına önemli düzenlemeler önerilmektedir. Döngüsel ekonomi hedefleri ve sıfır atık uygulamaları da teklifin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Teklif, halkın iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitim seviyesinde farkındalığın artırılması için çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini de hedefliyor.

Bu teklifin yasalaşması ile birlikte Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede daha etkin bir rol oynamaya başlayacak. Önümüzdeki süreçte, bu kanunun nasıl hayata geçirileceği ve uygulanacağı merakla bekleniyor.