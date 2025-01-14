TBMM'de Türkiye Varlık Fonunun Denetimi Tartışılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonunun Denetimi Tartışılıyor

Türkiye Varlık Fonunun 2023 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporları, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi doğrultusunda düzenlenen oturumda, milletvekilleri kendi görüşlerini açıkladı.

CHP'li Türeli: Fon Amaçlarına Ulaşamadı

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türkiye Varlık Fonunun belirlenen hedeflere ulaşamadığını iddia ederek, bu fonun bünyesindeki şirketlerin kamu şirketi olduğunu vurguladı. Türeli, kamuya paralel bir yapı oluşturulduğunu savunarak, Türkiye Varlık Fonuna verilen Cumhurbaşkanı yetkilerini eleştirdi. Türeli, mevcut denetimlerin yeterli olmadığını belirterek, 'Denetim olmasın' demediklerini, gerçek bir denetimin şart olduğunu ifade etti.

DEM Partili Oluç: Denetim Mekanizması Değişmelidir

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye Varlık Fonundaki denetim sürecinin Cumhurbaşkanı tarafından yönetildiğini belirtti. Oluç, denetim sisteminin değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, fonun tartışmalı bir yapıya sahip olduğunu savundu.

İYİ Partili Usta: Yanlış Yönetim ve Düşen Karlar

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Varlık Fonunun Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanlış olduğunu öne sürdü. Usta, fonun karının düştüğünü ifade ederek, 'Türkiye Varlık Fonu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir şey değildir' dedi.

MHP'li Kalaycı: Denetim Hukuka Uygundur

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefetin denetim eleştirilerine saygı duyarken, yapılan denetimin hukuka uygun olduğunu kaydetti. Kalaycı, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine dair eleştirilen konulara da değinerek, bu yetkilerin yürütmenin başı olması nedeniyle bulunduğunu belirtti.

AK Parti'li Kurt: Varlık Fonları Yatırım İçin Destekleyicidir

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Türkiye Varlık Fonunun devlet yatırım fonu olduğunu ve dünya genelinde 70'ten fazla ülkede varlık fonlarının bulunduğunu ifade etti. Kurt, Türkiye Varlık Fonunun ekonomiye yön veren birçok önemli şirketi bünyesinde barındırdığını, bu nedenle 'Türkiye Varlık Fonu kapatılsın' demenin doğru olmadığını vurguladı.