TBMM'de TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Kınandı

TBMM Genel Kurulu'nda Terör Saldırısına Tepki

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terörist saldırı TBMM'de yankı buldu. TBMM Başkanvekili Celal Adan, saldırıyı kınayarak "Devletimiz bugün, dünden daha güçlüdür. Her türlü terör eylemini, terör örgütlerini ezmeye muktedirdir" dedi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Adan, ayrıca terör eylemlerine karşı duydukları üzüntüyü ifade etti. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Türkiye'nin kalkınmasını önlemek isteyen güçlerin bulunduğuna ve 85 milyonun birlikte teröre karşı mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Farklı Partilerden Ortak Tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, terör örgütünü ve arkasındaki iradeyi kınarken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da, "Ay yıldızlı bayrağımızın altında birlik olmamız gerekiyor" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, provokasyonların açık olduğunu belirtip, barış içinde yaşama beklentisine yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırının Zamanlaması Manidar

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, saldırının zamanlamasını manidar bulduğunu ifade ederek, Türkiye'nin güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağına vurgu yaptı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da saldırıyı nefretle kınadığını dile getirdi.

TBMM'de yapılan bu değerlendirmeler, teröre karşı bir birlik mesajı vermek amacıyla ortak bir duruş sergilenmesini sağladı.