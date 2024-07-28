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TBMM'de Üç Uluslararası Anlaşma Onaylandı

TBMM Genel Kurulu, uluslararası ilişkiler adına üç önemli anlaşmayı onayladı. Milletvekilleri, Türkiye'nin stratejik rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 02:45
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 02:45
TBMM'de Üç Uluslararası Anlaşma Onaylandı

TBMM Genel Kurulunda Üç Anlaşma Onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair üç önemli kanun teklifi kabul edildi. Genel Kurulda ilk olarak, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün onaylanmasına dair kanun teklifi ele alındı.

Siyasi Görüşler ve Değerlendirmeler

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Gazze ile işbirliğinin artırılmasının önemine değinerek, "Uluslararası kurumların çifte standardını gözler önüne sereceğiz, fakat bunun yanında ülkemizi güçlü kılacak adımları da atmamız gerekmektedir. Adil bir dünyayı inşa etmek için önce yaşanabilir bir Türkiye'yi kurmalıyız," şeklinde konuştu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun ise, Türkiye'nin dış politika tercihlerinin milli menfaatler doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini savundu. Ergun, "Komşularımızla ilişkilerimizi barışçıl yollarla inşa etmeliyiz," dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolüne vurgu yaparak, "Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da güçlü bir aktör haline geldi. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankasıyla olan ilişkilerimiz büyük önem taşıyor," dedi.

Ukrayna Krizindeki Rol

Dora, Türkiye'nin Ukrayna krizinde arabulucu olarak üstlendiği rolün önemine dikkat çekti. "Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması ile küresel gıda krizinin önlenmesine katkıda bulunarak uluslararası arenadaki stratejik önemini göstermiştir," ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyatları Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenini eleştirirken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, LGBT temalarının entelektüellik olmadığını vurguladı.

Görüşmelerin Sonuçları

TBMM Genel Kurulunda, Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumi Anlaşmasına Ek Üçüncü Protokolün onaylanması, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasıyla ilgili değişikliklerin onayı ve Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanması gibi yasal düzenlemeler kabul edildi. Meclis Başkanivekili Bekir Bozdağ, birleşimi etkili bir şekilde kapattı.

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