TBMM'de Vergi Düzenlemeleri Onaylandı

Vergi Düzenlemeleri TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, emekli aylıklarının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11 maddesini kabul etti.

Yeni Cezalar ve Uygulamalar

Kabul edilen maddelerle birlikte, vergi ziyaı cezaları mükellefiyet tesis ettirilmeden kayıt dışı faaliyette bulunarak vergi kaybına sebep olanlar için %50 artırılacak. Bu ceza artışı, aynı vergi türü ve dönemine ilişkin diğer tarhiyatlarda da geçerli olacak.

Özel Usulsüzlük Cezalarında Değişiklikler

Vergi Usul Kanunu'ndaki değişikliklerle birlikte, bir takvim yılı içinde birden çok usulsüzlük cezası alanların caydırıcılığını artırmak amacıyla artan ceza uygulaması getirilecek. Hükme, mükellef grupları için yeni ceza cetvelinin eklenmesi planlanıyor.

Belge Düzenleme Zorunluluğu

Kanun kapsamı dışında belge düzenleyenlere %200 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ancak bu durumun idareye bildirilmesi halinde ceza kesilmeyecek.

KDV İstisnasında Değişiklik

Deniz taşıma araçlarında kullanılan kiralama ve bakım hizmetlerinde KDV istisnası kaldırılacak. İlgili düzenlemelerle birlikte vergi güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na Yeni Düzenlemeler

Vergi İdaresi Başkanlığı personelinin fazla çalışma saatleri için 160 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu hesaplanan ücretler ödenecek. Bu ödemeler damga vergisi dışında hiç bir vergiye tabi tutulmayacak.

Teklifin kabul edilmesi üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi ve TBMM, daha sonra yeniden toplanmak üzere kapandı.