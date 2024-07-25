TBMM'de Vergi Düzenlemeleri ve Tartışmalar

Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri TBMM'de Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da içeren vergi düzenlemeleri teklifi üzerinde önemli adımlar atıldı. Teklifin ilk yedi maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

Amme Alacakları ve Gelir Vergisi Üzerine Değişiklikler

Teklifte, Danıştay'ın iptal kararları doğrultusunda Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Bununla birlikte, kamu idarelerinin mahkeme kararları doğrultusunda ödeme yapabilmeleri için Hazine ve Maliye Bakanı'na gerekli yetkiler verildi.

Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle teknogirişim şirketleri tarafından bedelsiz verilen pay senetleri belirli bir tutara kadar gelir vergisinden muaf tutulacak.

Mükelleflerin İzah Daveti ve Elektronik Ticaret Düzenlemeleri

Yapılacak yoklamalar sonucu tespit edilen gelirlerde %20'den fazla bir fark tespit edilmesi durumunda, mükellefler izaha davet edilecek. Ek olarak, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının işleyişi üzerindeki vergi kesintileri ile ilgili düzenlemeler de yapıldı.

Kıymetli Madenler ve Teminat Uygulamaları

Kıymetli madenler borsasında işlem görecek olan madenlerin değerleme işlemleri için baza rayici kullanılacak. Teminat uygulamaları da mükellefler için yeniden düzenlendi.

TBMM'deki Tartışmalar ve Uyarı Cezası

Teklifin görüşülmesi sırasında, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışmalar yaşandı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, iç tüzüğe aykırı davranışlar sebebiyle Türkoğlu'na uyarı cezası verdi ve birleşimi kapattı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.