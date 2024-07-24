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TBMM'de Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Görüşülüyor

TBMM'de, vergi adaletsizliği ve sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeler tartışılıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 03:11
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 03:11
TBMM'de Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vergi ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeler içeren bir kanun teklifini görüşmeye başladı. Teklifin en önemli maddeleri arasında en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi yer alıyor.

AK Parti'den Açıklamalar

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kanun teklifinin amacının az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi almak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek olduğunu belirtti. Ök, teklifin vergilemede güvenliğin sağlanmasına yönelik olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi ve Eleştiriler

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye'de gelir adaletsizliğinin arttığına dikkat çekerek, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin her gelir grubunda eşit şekilde yüklendiğini ifade etti. Temurci, kayıt dışılığın 300 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

MHP ve Düzenlemeler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kanun teklifinin kayıt dışılıkla mücadeleye katkıda bulunacağını, vergi güvenliğini artıracağını ve dolaysız vergilerin payını yükselteceğini dile getirdi.

İYİ Parti'nin Tepkisi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kanun teklifinin vergi adaletsizliğini düzeltemeyeceğini, bazı maddelerin sermaye gruplarının baskısıyla çıkarıldığını savundu.

Diğer Partilerden Görüşler

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, kanun paketinin adaletsiz vergi yapısını devam ettirdiğini ve kalıcı çözümler içermediğini ifade etti. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de düzenlemenin vergi reformu niteliği taşımadığını belirtti.

Kayıt Dışılıkla Mücadele

Nilgün Ök, kayıt dışılıkla mücadele etmek için cezalarda etkinliğin artırıldığını ve ilerleyen zamanlarda yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini aktardı. Ök, emeklilere ve çalışanlara daha fazla pay vermek için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Sonuç

TBMM'deki görüşmelerin ileri aşamalarda ne yönde gelişeceği merakla beklenirken, gündemdeki düzenlemelerin toplum üzerindeki etkileri de tartışılmaya devam ediyor.

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