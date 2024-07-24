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TBMM'de Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Görüşülüyor

TBMM, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifini ele alıyor. Görüşmeler sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:58
TBMM'de Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Görüşülüyor

TBMM'de Yürütülen Vergi Düzenlemeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, vergi ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi tartışılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 2024 yılının ilk altı ayında 851 bin 293 mükellefe 6,2 milyar lira özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesildiğini bildirdi.

Düzenlemenin Kapsamı

Muş, bu ceza tutarının 1,7 milyar lirasının itiraz edilmeden tahakkuk ettiğini ve 468 milyon lirasının tahsil edildiğini belirtti. Ayrıca kanun teklifinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Deprem Bölgesine İlişkin Sorular

Muhalefet milletvekillerinin deprem bölgesine yönelik vergi affı talebine yanıt veren Muş, konu ile ilgili Komisyonun bir yetkisi olmadığını ve durumun hükümetin sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Muş, "Hükümetten edindiğim bilgiye göre uzatma olmayacak." dedi.

Yurt Dışı Çıkış Harçları Hakkında

Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarla ilgili bir esneklik olup olmayacağı sorusuna Muş, "Sınır bölgelerimizdeki vatandaşlar için bazı muafiyetler bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesi

Kayıt dışı ekonomiyle ilgili alınan önlemlere değinen Muş, "Geçmişte akaryakıt sektöründe yapılan düzenlemelerle büyük ölçüde kaçakçılığın önüne geçilmiştir." dedi.

Meclis İçindeki Tartışmalar

Görüşmeler sırasında, DEM Parti Agri Milletvekili Sırrı Sakık ve diğer milletvekilleri arasında tartışmalar yaşandı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Sakık'a sükuneti bozduğu için uyarı cezası verdi.

Çalışmalar sürdükçe vergi ve sosyal güvenlik alanındaki bu düzenlemelerin mecliste daha fazla tartışılması bekleniyor.

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