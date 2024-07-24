TBMM'de Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

Vergi ve Sosyal Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vergi ve sosyal güvenlik alanına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmeleri tamamladı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, 2024 yılı itibarıyla asgari ücrete yapılan %49,1 oranındaki artışla birlikte asgari ücret istisnasının vergi harcamasındaki payının %31'e yaklaştığını açıkladı.

Mehmet Muş'un Açıklamaları

Muş, bu yıl ocak ayında yapılan asgari ücret artışının ardından istisna tutarlarının 640 milyar lira, damga vergisi ile hesaplandığında ise 677 milyar liraya yükselebileceğini belirtti. Muş, "Bu tutarın içerisinde en yüksek kalemlerden biri tüm çalışanlarımızın yararlandığı asgari ücret istisnasıdır" şeklinde ifade etti.

Vergi Harcamaları ve Tevkifat Oranları

2024 yılı vergi gelirlerinin %30'una tekabül eden 2 trilyon 210 milyar lira vergi harcamasının hesaplandığını söyleyen Muş, yatırımların teşvik edilmesi, iş gücü piyasasının geliştirilmesi, eğitim, sağlık gibi sosyal amaçlar için önemli miktarda kaynak ayrıldığını vurguladı. Ayrıca, sermaye piyasalarının gelişimi için TL yatırım araçlarına geçici süreyle indirimli tevkifat uygulandığını dile getirdi.

Yanıtlar ve Tartışmalar

Genel Kurulda, milletvekillerinin talepleri ve eleştirilerini yanıtlayan Muş, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi asıllarının %80'inin uzlaşma yoluyla kesinleştiğini belirtti. Ayrıca, teklifin toplu sözleşme hükümlerine ilişkin de görüşmeler yapıldı. DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan, teklifteki bazı iddialara yanıt verirken, AK Parti'li Milletvekili Nilgün Ök ise eleştirileri gerçek dışı buldu.

Görüşmelere Ara Verildi

Teklifin birinci bölümündeki görüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmalar üzerine birleşime ara verdi. Aranın ardından saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.