TBMM'de Yargıya Dair Önemli Düzenlemeler Yasalaştı

Yargıda Önemli Değişiklikler Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Bu yeni düzenlemelerle birlikte boşanma davaları, avukatlık staj süreci ve noterlik uygulamalarında önemli değişikliklere gidildi.

Boşanma Davası Süreci Kısaldı

Yeni düzenlemeye göre, boşanma davası reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayatı sürdüremeyen çiftlerin yeniden dava açabilme süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi. Bu değişiklik, evlilik birliğinin temelden sarsılmış sayılabilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Avukatlık Stajında Esneklik Sağlandı

Ayrıca, avukatlık stajına ilişkin düzenlemelerde de değişiklikler yapıldı. Avukatlık stajının fiilen engel olmaması koşuluyla, başka işlerde sigortalı olarak çalışmalara izin verildi. Buna ek olarak, kamu kurumlarında görev yapanlar, staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilecekler.

Noterlik Uygulamaları Yenilendi

Noterlik Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışma usul ve esasları düzenlendi. Noterlik Ücret Tarifesi her yıl ocak ayında yenilenecek. Ayrıca, noterlerin işlemleri sebebiyle ödenecek tüm harçların, banka kartları ve kredi kartları ile tahsil edilmesi sağlanacak.

Türk Medeni Kanunu'nda Değişiklikler

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte, adın değişikliği süreçleri daha şeffaf hale getirildi. Nüfus siciline kayıt ve Basın İlan Kurumu'nun ilan portalında adın değişikliği duyurulacak.

Eğitim Hakları Genişletildi

Yenilenen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile hükümlülerin örgün ve yaygın eğitim haklarının kapsamı genişletildi. Devlet üniversiteleri ayrıca Çocuk İzlem Merkezi kurma yetkisini de elde etti.

Meclis Başkanlığı Açıklama Yaptı

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, düzenlemenin kabul edilmesinin ardından, TBMM'nin bir sonraki birleşiminin 19 Kasım Salı günü saat 15:00'te toplanacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.