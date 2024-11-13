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TBMM'de Yargıya İlişkin Düzenlemeler Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda yargıya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri sona erdi. Tartışmalar yoğunlaştı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:51
TBMM'de Yargıya İlişkin Düzenlemeler Üzerine Görüşmeler Tamamlandı

Yargıya İlişkin Kanun Teklifi Üzerine Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin, yargıya ilişkin önemli düzenlemeleri içerdiği belirtildi.

Öne Çıkan Görüşler

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, teklifin torba kanun niteliği taşıdığını ve Anayasa'nın belirlilik ilkesini ihlal ettiğini savundu. Özbudun, teklifin gerekçesinin yetersiz olduğunu belirterek, casusluk düzenlemesinin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin 12 kanunda değişiklik öngördüğünü vurgulayarak, yargının iş yükünün arttığına ve kira davalarının uzun sürdüğüne dikkat çekti. Olgun, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedeflere ulaşılamadığını dile getirdi.

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, teklifin noterlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Bülbül, boşanma davalarında bekleme süresinin üç yıldan bir yıla indirilmesinin toplumsal yapının korunması için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Eleştiriler ve Çıkarım Önerileri

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü. Düşünmez, bu konudaki belirsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, torba kanun uygulamasına karşı olduğunu belirterek, düzenlemeyle kıdem şartının kaldırıldığını belirtti. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da yargının bağımsız olmasının istenmediğini ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını savundu.

Kanun Teklifinin İçeriği

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, yargıda reform niteliğinde düzenlemelerin 22 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, boşanma davalarında önemli süre değişikliklerinin yapıldığını aktardı. Ayrıca, üniversiteler tarafından Çocuk İzlem Merkezi kurulmasına olanak sağlandığını belirtti.

Görüşmelerin ardından teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve maddelerin görüşülmesine geçildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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