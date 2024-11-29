TBMM'de Yeni Kanun Teklifleri: Devlet Memurları ve Sanayi Düzenlemeleri

Yeni Kanun Teklifi TBMM'de Görüşülüyor

Devlet memurlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ele alınmaya başlandı. Bu teklifle birlikte, yurt dışı teşkilatlarındaki daimi görevlere atamanın, bakan veya atamaya yetkili amirin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı vurgulanıyor.

Belediye Kanunu'nda Önemli Değişiklikler

Teklife dahil edilen Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 8 yıl boyunca disiplin cezası almayan memurlara sağlanan ek kademe hakkı artık belediye çalışanları için de geçerlilik kazanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'na İlişkin Düzenlemeler

Kanun teklifi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelir kaynaklarının yeniden belirlendiği düzenlemeleri de içeriyor. Yeni düzenlemeye göre, Kurumun gelirleri genel bütçeden yapılan yardımlara ve diğer çeşitli kaynaklara dayanmaktadır.

Elektrik Piyasasındaki Yenilikler

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile ilgili düzenlemelerle, EÜAŞ'ın mevcut enerji alım ve satım sözleşmelerini sürdüreceği bilgisi veriliyor. Kurum, hem iç piyasada hem de uluslararası anlaşmalarda elektrik alışverişi gerçekleştirebilecek.

Darphane Düzenlemeleri ve Döner Sermaye

Darphane ve Damga Matbaası'na 150 milyon lira döner sermaye tahsis edilecek. Cumhurbaşkanının onayıyla bu tutar 5 katına kadar artırılabilecek.

Ek Gösterge Hakkında Yeni Regülasyonlar

Yeni düzenlemelerle memurların ek gösterge hakları da yeniden belirleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararları doğrultusunda, belirli kadro unvanlarında görev yapanlarda ek gösterge rakamları dikkate alınacak.

Yurt Dışındaki Görevlerin Şartları Belirlendi

Yurt dışında sürekli görev yapacak memurlar için aranan şartlar da belirlendi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı aracılığıyla bu atamalar yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na İlişkin Değişiklikler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görev ve yetkileri yeniden düzenlenecek. Bakanlık artık döner sermaye işletmesi kurarak 500 milyon lira sermaye tahsisi yapabilecek.

Sonuç

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan bu düzenlemeler, devlet memurları ve sanayi sektöründeki gelişmeleri yakından etkileyerek kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyor. Gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.