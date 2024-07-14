TBMM'de yoğun hafta! 15 Temmuz anma etkinlikleri ile mesaisine başlayacak

YOĞUN BİR HAFTA TBMM'Yİ BEKLİYOR



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu hafta mesaisine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni ile başlayacak. FETÖ'nün darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenecek etkinliklerle, milletin zaferi ve demokrasiye olan bağlılık bir kez daha vurgulanacak.



üMeclis'teki program, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan Meclis bahçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Ardından Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi" isimli sergi düzenlenecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak ve konuşma yapacak.



TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin görüşmeleri devam edecek. Bu düzenleme, öğretmenlerin mesleki haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.



Düzenleme ile eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek ve bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılacak.



MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULUYOR

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması da öngörülüyor. Bu akademi, öğretmen adaylarının atanmadan önce mesleki eğitim almalarını sağlayacak. Böylece, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri artırılacak ve eğitim kalitesi yükselecek.

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ VE YARGI PAKETİ

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ardından, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi ve 9'uncu yargı paketi de Genel Kurul gündeminde olacak. Bu düzenlemeler, kamu harcamalarının etkinliğini artırmayı ve yargı sistemindeki reformları sürdürmeyi hedefliyor.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME KOMİSYONDA

AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan 17 maddelik başıboş sokak köpeklerine ilişkin kanun teklifinin ilk görüşmeleri de bu hafta komisyonda başlayacak. Bu düzenleme, sokak hayvanlarıyla ilgili belediyelerin sorumluluğunu artırmayı ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Teklif ile sokak hayvanlarına ayrılan bütçeyi kullanmayan belediyelere yaptırım uygulanacak. Evcil hayvanlarını terk edenlere 60 bin lira, boş alanlara köpekleri terk edenlere de hayvan başı 50 bin lira ceza kesilecek. Bu adımlar, sokak hayvanlarının korunmasını ve sahipsiz hayvanların sayısının kontrol altına alınmasını hedefliyor.



Başıboş sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, aşılanması ve bakımları konusunda barınakların şartları iyileştirilecek. Bu düzenlemeler, hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor.



TBMM, 15 Temmuz anma etkinlikleriyle başlayacak olan bu yoğun haftada, önemli yasaların görüşülmesi ve oylanması için mesai yapacak.

