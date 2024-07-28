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TBMM'den Emeklilere Müjde: En Düşük Emekli Aylığı 12.500 Lira Olacak

Yeni kanun teklifi ile en düşük emekli aylığı 12.500 liraya yükseltildi, TBMM'de onaylandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:56
TBMM'den Emeklilere Müjde: En Düşük Emekli Aylığı 12.500 Lira Olacak

Emekli Aylıklarıyla İlgili Önemli Gelişme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren bir tasarıyı onayladı. En Düşük Emekli Aylığı Artırıldı

Yeni kanun teklifi, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içermektedir. Bu durum, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor.

Kanun Teklifinin Detayları

Teklif, Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. TBMM'de kabul edilen bu düzenleme, sosyal güvenlik alanında önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir.

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