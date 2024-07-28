TBMM'den Emeklilere Müjde: En Düşük Emekli Aylığı 12.500 Lira Olacak

Emekli Aylıklarıyla İlgili Önemli Gelişme
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren bir tasarıyı onayladı. En Düşük Emekli Aylığı Artırıldı
Yeni kanun teklifi, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını içermektedir. Bu durum, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor.
Kanun Teklifinin Detayları
Teklif, Vergi Kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. TBMM'de kabul edilen bu düzenleme, sosyal güvenlik alanında önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir.