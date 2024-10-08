TBMM'den İsrail'in Saldırılarına Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in saldırıları" konulu oturumda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı birleşerek emin adımlarla ilerlemeliyiz" Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına ve son dönemlerde Lübnan’a yönelik saldırılarına vurgu yaptı. "Bölgedeki bu saldırganlık giderek büyüyen bir tehdit haline geldi""TBMM, bu konuyu görüşmek üzere toplandı" Kurtulmuş, "İsrail'in saldırıları yeni bir durum değil, 1917'deki İngiliz manda yönetimiyle başlayan bir sürecin sonucu" İsrail'in günümüzdeki saldırılarını "tarih boyunca yaşanmış en kanlı insanlık suçları""İsrail, bölge ülkelerini inisiyatifiz bulduğunda son vuruşu yapmak istiyor" Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin bu kuşatma karşısında hala İsrail’e destek vermesi yürek parçalayıcı""Ölçülü bir cevap verme hakkı, kaç cana mal oluyor?" Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in Saldırganlığına Dikkat Çekti
Tarihsel Süreç ve İhlaller
Bölgedeki İstikrarsızlık ve Gelecek Öngörüleri
Uluslararası Destek ve Ölçülü Cevap Meselesi
Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına ve son dönemlerde Lübnan’a yönelik saldırılarına vurgu yaptı. "Bölgedeki bu saldırganlık giderek büyüyen bir tehdit haline geldi""TBMM, bu konuyu görüşmek üzere toplandı" Kurtulmuş, "İsrail'in saldırıları yeni bir durum değil, 1917'deki İngiliz manda yönetimiyle başlayan bir sürecin sonucu" İsrail'in günümüzdeki saldırılarını "tarih boyunca yaşanmış en kanlı insanlık suçları""İsrail, bölge ülkelerini inisiyatifiz bulduğunda son vuruşu yapmak istiyor" Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin bu kuşatma karşısında hala İsrail’e destek vermesi yürek parçalayıcı""Ölçülü bir cevap verme hakkı, kaç cana mal oluyor?" Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kurtulmuş, "İsrail'in saldırıları yeni bir durum değil, 1917'deki İngiliz manda yönetimiyle başlayan bir sürecin sonucu" İsrail'in günümüzdeki saldırılarını "tarih boyunca yaşanmış en kanlı insanlık suçları""İsrail, bölge ülkelerini inisiyatifiz bulduğunda son vuruşu yapmak istiyor" Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin bu kuşatma karşısında hala İsrail’e destek vermesi yürek parçalayıcı""Ölçülü bir cevap verme hakkı, kaç cana mal oluyor?" Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in günümüzdeki saldırılarını "tarih boyunca yaşanmış en kanlı insanlık suçları""İsrail, bölge ülkelerini inisiyatifiz bulduğunda son vuruşu yapmak istiyor" Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin bu kuşatma karşısında hala İsrail’e destek vermesi yürek parçalayıcı""Ölçülü bir cevap verme hakkı, kaç cana mal oluyor?" Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin bu kuşatma karşısında hala İsrail’e destek vermesi yürek parçalayıcı""Ölçülü bir cevap verme hakkı, kaç cana mal oluyor?" Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.