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TBMM'den İsrail'in Saldırılarına Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarını milli güvenlik sorunu olarak tanımladı ve birlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 16:15
TBMM'den İsrail'in Saldırılarına Tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Açıklamaları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in saldırıları" konulu oturumda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı birleşerek emin adımlarla ilerlemeliyiz"

İsrail'in Saldırganlığına Dikkat Çekti

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçlarına ve son dönemlerde Lübnan’a yönelik saldırılarına vurgu yaptı. "Bölgedeki bu saldırganlık giderek büyüyen bir tehdit haline geldi""TBMM, bu konuyu görüşmek üzere toplandı"

Tarihsel Süreç ve İhlaller

Kurtulmuş, "İsrail'in saldırıları yeni bir durum değil, 1917'deki İngiliz manda yönetimiyle başlayan bir sürecin sonucu"

Bölgedeki İstikrarsızlık ve Gelecek Öngörüleri

İsrail'in günümüzdeki saldırılarını "tarih boyunca yaşanmış en kanlı insanlık suçları""İsrail, bölge ülkelerini inisiyatifiz bulduğunda son vuruşu yapmak istiyor"

Uluslararası Destek ve Ölçülü Cevap Meselesi

Kurtulmuş, "Bazı ülkelerin bu kuşatma karşısında hala İsrail’e destek vermesi yürek parçalayıcı""Ölçülü bir cevap verme hakkı, kaç cana mal oluyor?"

Sonuç olarak, Kurtulmuş Türkiye’nin ulusal güvenliğini ön planda tutarak, bu zorlu süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

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