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TBMM'den Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Sert Tepki

TBMM, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmaya sert eleştirilerde bulundu ve insanlık trajedisine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 00:36
TBMM'den Netanyahu'nun Kongre Konuşmasına Sert Tepki

TBMM'den Netanyahu'ya Yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yapmış olduğu konuşmaya dair önemli bir karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Netanyahu'nun hitabını tarihî bir utanç olarak nitelendirerek, Filistin'deki insani duruma dikkat çekti.

İnsani Kriz Vurgusu

TBMM kararında, "Filistin'de on yıllardır süregelen haksız işgal ve Gazze'de yaşanan etnik temizlik kampanyası artık dayanılmaz bir noktaya geldi" ifadesi kullanıldı. Söz konusu kararda, "Gazze'de 10 ay içinde kadın ve çocukların büyük çoğunluğunu oluşturduğu en az 40 bin sivil katledildi" denildi.

Demokratik Ayıp

Kararda, TBMM, bu durumu "demokratik bir ayıp olarak" nitelendirirken, Netanyahu'nun konuşmasının demokrasi ve insan hakları iddialarına bir meydan okuma olduğunu vurguladı. "Demokratik bir kurumu, savaş suçlularına alkış tutan bir sahneye dönüştürmek esef vericidir" ifadeleriyle duruma tepki gösterildi.

Gelecek İçin Çağrı

TBMM, ayrıca, "Tüm karar alıcıları, Gazze'de akan kanı durdurmak için acil tedbirler almaya davet ediyoruz" diyerek, Netanyahu'nun konuşmasının arka planındaki insani krizlere dikkat çekti. Savaş suçlularının muhataplarının uluslararası mahkemeler olduğunun altı çizildi.

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