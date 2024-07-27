TBMM'den Netanyahu'ya Tepki

TBMM, Netanyahu'nun Konuşmasına İlişkin Tezkere Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma üzerine hazırlanan tezkereyi oy birliğiyle kabul etti.

Tezkerenin Ana Maddeleri

Tezkere metninde, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" ifadesi dikkat çekti. Filistin'de yıllardır süren hukuksuzluklar ve Gazze'deki insani kriz vurgulanarak, Netanyahu'nun konuşmasının tarihi bir utanç olduğu belirtildi.

İnsanlık Suçları ve Haksız İşgaller

Tezkere, Gazze'de son 10 ay içerisinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 40 bin sivilin hayatını kaybettiğini belirtirken, iki milyon Gazzelinin yerinden edildiğini ifade etti. Ayrıca, hayatta kalanların insani yardıma ulaşmakta ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.

TBMM'de yapılan oylamanın ardından, tezkerenin kabulü Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı. Tezkere metninde, savaş suçlularının yerinin parlamento değil, uluslararası mahkemeler olduğu vurgulandı.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi. Tezkere yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi. Tezkere yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.

TBMM Genel Kurulunda, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına ilişkin tezkere kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresinde konuşmasına ilişkin tezkerede, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" denildi. Tezkere yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi milletvekilleri tezkereyi ayakta alkışladı.