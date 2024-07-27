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TBMM'den Netanyahu'ya Tepki: Demokratik Ayıpla İlgili Tezkere Kabul Edildi

TBMM, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasını kınayan bir tezkere kabul etti.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:03
TBMM'den Netanyahu'ya Tepki: Demokratik Ayıpla İlgili Tezkere Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Önemli Gelişme

TBMM Genel Kurulu, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya yanıt niteliğinde bir tezkere kabul etti. Tezkere metninde, "Bu demokratik ayıbı esefle karşıladığımızı ilan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tezkere İçeriği ve Anlamı

TBMM'de onaylanan bu tezkere, uluslararası platformda yaşananları ve demokratik normları savunma adına önemli bir duruş sergiliyor. Milletvekilleri, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası ilişkilerde adaletin sağlanması gerektiği vurgusunu yaptı.

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