TBMM'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki: Tezkere Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına İlişkin Tezkere Kabul Edildi

23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda önemli bir tezkere kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, saldırının arkasında bulunan emperyalist güçlere ve karanlık odaklara sert eleştiriler yöneltildi.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Kınandı

Tezkere metninde, "23 Ekim 2024 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir" ifadesine yer verildi. Ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğiyle, millete başsağlığı mesajı iletildi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

TBMM'nin kabul ettiği tezkerede, hiç bir gücün ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağı ifade edildi. Saldırının esas amacının, milli savunma sanayisine ve bağımsız Türkiye ilkesine zarar vermek olduğuna dikkat çekildi.

Milletin gösterdiği metanet ve birlik duygusunun, her türlü terörist girişimi bertaraf edebilecek güçte olduğu vurgulandı. TBMM, milli iradenin merkezi olarak terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu önemli kararın Resmi Gazete’de yayımlanması talep edildi. Tüm milletin dayanışma içinde olması gerektiği ifade edildi.