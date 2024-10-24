DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,08 -0,23%
ALTIN
3.004,8 -0,44%
BITCOIN
2.307.864,36 -1,1%

TBMM'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki: Tezkere Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nde TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına karşı tezkere onaylandı, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:04
TBMM'den TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına Tepki: Tezkere Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısına İlişkin Tezkere Kabul Edildi

23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda önemli bir tezkere kabul edildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, saldırının arkasında bulunan emperyalist güçlere ve karanlık odaklara sert eleştiriler yöneltildi.

TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Kınandı

Tezkere metninde, "23 Ekim 2024 tarihinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi tesislerine yönelik terör saldırısı, ülkemizin barışına ve huzuruna kasteden alçakça bir girişimdir" ifadesine yer verildi. Ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğiyle, millete başsağlığı mesajı iletildi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

TBMM'nin kabul ettiği tezkerede, hiç bir gücün ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağı ifade edildi. Saldırının esas amacının, milli savunma sanayisine ve bağımsız Türkiye ilkesine zarar vermek olduğuna dikkat çekildi.

Milletin gösterdiği metanet ve birlik duygusunun, her türlü terörist girişimi bertaraf edebilecek güçte olduğu vurgulandı. TBMM, milli iradenin merkezi olarak terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu önemli kararın Resmi Gazete’de yayımlanması talep edildi. Tüm milletin dayanışma içinde olması gerektiği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, Alıkoyulan Araçlarını Talep Ediyor
2
Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu
3
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den TUSAŞ'ta Terör Saldırısına Tepki
4
TİKA, Pakistan'da Türk Dil Merkezi Açtı
5
Hizbullah'tan İsrail Tankına Saldırı
6
Yalova'da Mantar Üreticisi Kadın Gizemli Bir Şekilde Ölü Bulundu
7
İsrail'in Lübnan'a Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek