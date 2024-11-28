TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, DISNEY Yetkililerini Dinledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, Başkan Hüseyin Yayman liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda DISNEY yetkililerini dinledi. Yayman, dijital telif meselesinin önemini vurgulayarak, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz," dedi.

Dijital Telif Hakları Üzerine Çalışmalar Yakın Zamanda Tamamlanıyor

Hüseyin Yayman, dijital telif çalışmalarında sona gelindiğini belirtti ve bu süreçte Kültür Bakanlığı ile tüm paydaşlarla ortak akıl oluşturduklarını ifade etti. Oyun siteleri ve sanal kumar konusuyla ilgili TBMM'nin inisiyatif alması gerektiğini savunan Yayman, "Ülkemizin çok acil bir Yapay Zeka Kanununa, düzenlemesine ihtiyacı var," diye ekledi.

DISNEY Yetkililerinden Bilgiler ve Açıklamalar

Toplantıda, The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, firma hakkında bilgiler vererek, Türkiye'de 400'ün üzerinde çalışanlarının bulunduğunu ve Disney+ platformunun iki yıl önce tanıtıldığını vurguladı. Soner, Türkiye'de üretilen Disney karakterli ürünlerin Avrupa'da öne çıktığını kaydetti.

Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Projeleri

Cenk Soner, depremden etkilenen öğrenciler için Türk Eğitim Vakfı ile düzenledikleri etkinlikte 60 milyon TL bağış yaptıklarını belirtti. Tüm dünyada Disney + platformunun 153,8 milyon üyesi olduğunu vurguladı.

Atatürk Dizisi Üzerine Tartışmalar

Toplantıda, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından, Atatürk dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda sorular yöneltildi. Cenk Soner, "Baskı ve talep gelmedi" yanıtını vererek, yayın politikalarının editoryal bağımsızlık temelinde belirlendiğini söyledi.

Ulusaşırı Dijital Şirketler ve Etik Yaklaşımlar

Komisyon Başkanı Yayman, ulusaşırı dijital şirketlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Bu tür şirketlerin kendilerini devletlerin üstünde görmeleri kabul edilemez," dedi. Yayman, bireylerin, ailelerin ve toplumların korunmasının bir sansürcülük olmadığını vurgulayarak, uluslararası normlara uyulması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman (ortada), toplantıda konuşma yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman (ortada), toplantıda konuşma yaptı.