DOLAR
34,6 0,13%
EURO
36,6 -0,05%
ALTIN
2.945,04 -0,26%
BITCOIN
3.309.149,94 0,71%

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, DISNEY Yetkililerini Dinledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, DISNEY yetkilileriyle dijital telif hakları ve Türkiye'deki dijital içerik stratejileri üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 15:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 15:19
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, DISNEY Yetkililerini Dinledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu, Başkan Hüseyin Yayman liderliğinde gerçekleştirilen toplantıda DISNEY yetkililerini dinledi. Yayman, dijital telif meselesinin önemini vurgulayarak, "Dijital telif meselesinde hazırlıklar tamamlandı. Bütçeden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz," dedi.

Dijital Telif Hakları Üzerine Çalışmalar Yakın Zamanda Tamamlanıyor

Hüseyin Yayman, dijital telif çalışmalarında sona gelindiğini belirtti ve bu süreçte Kültür Bakanlığı ile tüm paydaşlarla ortak akıl oluşturduklarını ifade etti. Oyun siteleri ve sanal kumar konusuyla ilgili TBMM'nin inisiyatif alması gerektiğini savunan Yayman, "Ülkemizin çok acil bir Yapay Zeka Kanununa, düzenlemesine ihtiyacı var," diye ekledi.

DISNEY Yetkililerinden Bilgiler ve Açıklamalar

Toplantıda, The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, firma hakkında bilgiler vererek, Türkiye'de 400'ün üzerinde çalışanlarının bulunduğunu ve Disney+ platformunun iki yıl önce tanıtıldığını vurguladı. Soner, Türkiye'de üretilen Disney karakterli ürünlerin Avrupa'da öne çıktığını kaydetti.

Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Projeleri

Cenk Soner, depremden etkilenen öğrenciler için Türk Eğitim Vakfı ile düzenledikleri etkinlikte 60 milyon TL bağış yaptıklarını belirtti. Tüm dünyada Disney + platformunun 153,8 milyon üyesi olduğunu vurguladı.

Atatürk Dizisi Üzerine Tartışmalar

Toplantıda, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından, Atatürk dizisinin neden yayınlanmadığı konusunda sorular yöneltildi. Cenk Soner, "Baskı ve talep gelmedi" yanıtını vererek, yayın politikalarının editoryal bağımsızlık temelinde belirlendiğini söyledi.

Ulusaşırı Dijital Şirketler ve Etik Yaklaşımlar

Komisyon Başkanı Yayman, ulusaşırı dijital şirketlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Bu tür şirketlerin kendilerini devletlerin üstünde görmeleri kabul edilemez," dedi. Yayman, bireylerin, ailelerin ve toplumların korunmasının bir sansürcülük olmadığını vurgulayarak, uluslararası normlara uyulması gerektiğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman (ortada), toplantıda konuşma yaptı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında...

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Yayman (ortada), toplantıda konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Kaybolan Kardeşler İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
2
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
3
Bakan Güler, Singapur'un Güvenlik Bakanı Hean'ı Ağırladı
4
İstanbul'da Eski Baro Başkanı Tahir Elçi Anıldı
5
Fransız Çiftçilerden Sembolik Protesto: INRAE Önünde Beton Duvar
6
Romanya Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçları Mahkemeye Taşındı
7
Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 6 Can Aldı, 17 Kişi Yaralandı

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı