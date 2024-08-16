TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Küresel Sosyal Medya İstatistiklerini İnceledi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplandı

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki sosyal medya kullanım istatistiklerini paylaştı. 2024 yılı Ocak itibarıyla X platformunun 20 milyon takipçisi olduğunu, YouTube ve Instagram'ın ise 57 milyon takipçiye ulaştığını belirtti. TikTok'un 37 milyon, Facebook'un 34 milyon ve LinkedIn'in 16 milyon takipçisi bulunduğunu ifade etti.

Dijital Gündem ve Sosyal Medya Etkileri

Yayman, dijital dünyanın karmaşık yapısını ve Türkiye'deki dijitalleşme süreçlerini değerlendirdi. Dijital alandaki gelişmelerin önemli olduğunu ve topluma yönelik avantajlar sağladığını vurguladı. Ancak, sosyal medyanın yapıcı etkisinin yıkıcı etkisine göre zayıf olduğuna dikkat çekti.

Yayman, “Dijitale sahip olan, geleceğe de sahip olacak.” diyerek dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı ve ayrıca bireysel özgürlüklerin korunmasının yanı sıra kamu düzeninin sağlanmasına da dikkat edilmesi gerektiğini iletti.

Katalog Suçlar ve Sosyal Medya Özgürlükleri

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya ağlarının Türkiye'deki kurallara uyması gerektiğini ancak mevcut yönetim anlayışının problemli olduğunu ifade etti. AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Avrupa'da benzer yasaklamaların olduğunu belirtti.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, insanların sosyal medya özgürlüklerini savunması gerektiğini, bu konuda aceleci davranılmaması gerektiğini belirtti. Tüm partilerden milletvekilleri, sosyal medya platformlarına yönelik daha açıklayıcı ve adil bir yaklaşım sergilenmesi gerektiği konusunda uzlaşmaya vardı.

Sonuç ve Öneriler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya platformlarının Türkiye’deki ticari faaliyetleri ve vergi yükümlülüklerine odaklanırken, dijitalleşmenin getirdiği fırsatlar ve zorluklar üzerinde duruldu. Tüm konuşmacılar, dijital mecraların yönetimi ve denetimi için uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.