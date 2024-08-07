TBMM Dilekçe Komisyonu'na 10 Bin Başvuru Yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu'na Yapılan Başvurular

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, 28. Yasama Dönemi'nde 10,660 başvuru aldığını duyurdu. Komisyon, önceki dönemlerden devralınan başvurularla birlikte toplamda 18,215 dilekçeyi karara bağladı.

Başvuru Süreci ve İstatistikler

15 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayan süreçte, başvuruların %86'sı elektronik posta yoluyla, %6'sı ise geleneksel posta ile yapıldı. Geri kalan başvurular ise elden, faksla ve milletvekilleri aracılığıyla iletildi.

İlginç Talepler

Başvurular arasında dikkat çeken istekler yer aldı. Bir birey, belediyelerin borçlanmalarına sınırlama getirilmesini önerdi. Bunun yanı sıra, bedelli askerlik ücretinin asgari ücrete göre belirlenmesi talep edildi.

Ayrıca açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması ve sigara içilebilecek özel alanların belirlenmesi gibi talepler de ilgiyi çekti. Cam şişe kullanımının yasaklanması isteği ve toplu ulaşım ücretlerinin yolcuların ağırlığına göre ayarlanması gibi sıra dışı önerilerde bulunuldu.

Hukuki Düzenlemeler ve Sosyal Talepler

Bazı vatandaşlar, idam cezasının geri getirilmesini ve uzlaştırma kapsamının genişletilmesini istediler. Nüfus artışını teşvik edici uygulamaların ve doğum izni sürelerinin düzenlenmesini isteyen bireyler de oldu.

Halkın Sesi: İsrail'e Yönelik Talepler

Ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile ilgili başvurular da dikkat çekti. Bir birey, Türkiye-İsrail çifte vatandaşlığı olanların, İsrail'in saldırılarına katılanların Türk vatandaşlığından çıkarılmasını talep etti. Başka bir başvuru sahibi ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun TBMM Genel Kurulu tarafından terörist ilan edilmesini istedi. Bu talepler üzerine, TBMM Genel Kurulu'nda 29 Mayıs'ta kabul edilen "İsrail'in Refah Katliamlarının Lanetlenmesi" kararı hatırlatıldı.