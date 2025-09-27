TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe

TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 Ekim 2024–21 Temmuz 2025 arasında 11 bin 10 dilekçe gönderildi; başvuruların %84'ü e-Dilekçe ile yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 11:04
Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönemin 3. Yasama Yılı'nı kapsayan 1 Ekim 2024 ile 21 Temmuz 2025 tarihleri arasında toplam 11 bin 10 dilekçe gönderildi.

Başvuruların özellikleri

AA muhabirinin derlemesine göre, bireysel başvuru yapılabilen komisyonlardan biri olan Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruların %84'ü e-Dilekçe sistemi üzerinden iletildi. Başvuruların %22'si kadınlar, %78'i erkekler ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Konu dağılımı

Komisyona en çok başvuru çalışma ve sosyal güvenlik alanında yapıldı. Bunu sırasıyla adalet hizmetleri, eğitim ile vergi ve mali işlemler konuları takip etti.

İller bazında başvurular

İllere göre dağılımda en fazla dilekçe İstanbul'dan geldi: 2 bin 183. İstanbul'u Ankara (1.076) ve İzmir (589) izledi. En az dilekçe gönderen iller arasında Çankırı ve Tunceli (her biri 5 başvuru) ile Bartın (11) bulunuyor.

Komisyon kararları ve çalışmalar

Komisyon Başkanlık Divanı, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda düzenlenen 15 toplantıda 10 bin 631 dilekçe hakkında görüşülemeyeceğine ilişkin karar aldı. Ayrıca 112 dilekçe mevzuata uygun olmadığı veya mükerrer olduğu gerekçesiyle işlemden kaldırıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, zaman zaman ilginç ve dikkat çeken talepler alsa da vatandaşların sorunlarının çözümünde aktif rol üstleniyor. Komisyon üyeleri ve uzmanlar, toplumsal ve çevresel taleplerle ilgili yerinde incelemeler yapıyor; dilekçelerdeki iddia ve taleplerin sağlıklı biçimde analiz edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel paydaşlardan bilgi alınarak sorunun kaynağının tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesine katkı sunuyor.

