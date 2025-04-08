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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba ile İlişkileri Güçlendiriyor

Fuat Oktay, Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ile ülkeler arası ilişkileri geliştirmek için önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:57
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Küba ile İlişkileri Güçlendiriyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Küba ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Rolando Gonzalez Patricio ile bir araya geldi.

Küba'nın Önemi ve İlişkilerin Geliştirilmesi

Oktay, Patricio ve beraberindeki heyeti Meclis'te ağırlayarak, Küba'nın Türkiye için çok önem taşıdığını vurguladı. İlişkilerin üst düzeyde sürdüğünü belirten Oktay, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımayı arzuladıklarını ifade etti.

Toplantının İçeriği ve Ekonomik Potansiyel

Toplantıda, parlamentolar arası, ticari ve uluslararası ilişkilerin değerlendirileceğini dile getiren Oktay, Küba'nın ABD'nin yaptırımlarından dolayı maruz kaldığı zorlukları da dile getirerek, Türkiye'nin tek taraflı yaptırımlara her zaman karşı olduğunu kaydetti.

Oktay, Türkiye'nin ekonomi, turizm ve sağlık alanlarında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Küba'nın kanser araştırmalarında önemli bir aşama kaydettiğini ifade etti. Ayrıca, bakanlıkların planladığı işbirliği görüşmeleri hakkında da memnuniyetini dile getirdi.

Patricio'nun Açıklamaları ve İlişkilerin Geleceği

Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Patricio ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemlerde büyük bir ivme kazandığını vurgulayarak, Küba'daki evlerde Türk dizilerinin izlenmesinin önemli bir etken olduğunu belirtti. Türkiye'nin gösterdiği desteğin çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Patricio, parlamentolar arası ilişkilerin de oldukça olumlu olduğunu ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu ve Gelecek Projeleri

Patricio, Antalya Diplomasi Forumu'na katılmanın büyük bir fırsat olduğunu belirtirken, Latin Amerika'nın mesajını bu platformda duyurmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Ayrıca, yapay zeka ve iklim değişikliği konularında detaylı çalışmalar yürütüldüğünün altını çizerek, Parlatino olarak yapmayı düşündükleri projeleri genişletmek için işbirliğinin önemini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Rolando Gonzalez Patricio (solda) ile TBMM'deki makamında görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu...

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (sağda), Küba Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Rolando Gonzalez Patricio (solda) ile TBMM'deki makamında görüştü.

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