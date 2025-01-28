TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay'dan Balkanlar'a vurgulu mesajlar

Oktay, Balkanların Barış İçin Önemi Üzerine Konuştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Balkanların dünya barışı ve istikrarının sağlanması için son derece kritik bir bölge olduğunu ifade etti.

Oktay, Kuzey Makedonya Meclisi Başkanı Afrim Gashi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Meclis Dışişleri ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Musa Caferi ile bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye-Kuzey Makedonya İlişkileri Güçleniyor

Oktay, iki ülke arasındaki savunma sanayi ve askeri alanlardaki yoğun ilişkilerin altını çizerken, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin kurulmasıyla ilgili mutabakatın sağlandığını belirtti. Ayrıca, ticaret hacminin 1 milyar dolara ulaştığını ve bunu 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Üsküp'teki Türk Çarşısı'nda yaptığı gözlemlerde, kültürel birlikteliğin güçlü olduğunu belirten Oktay, “Burada kendimizi sanki Bursa'daymışız gibi hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türk Toplumu ile Görüşmeler Gerçekleştirildi

Oktay, Türk toplumunun altyapı ve temsil sorunları ile ilgili görüşmeler yaptıklarını, geleceğe dönük önemli konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı. Gazze'deki gelişmelerin de ele alındığını ve oradaki ateşkesin sürdürülebilirliği için ortak çabaların önemini vurguladı.

Balkanlar’da Barış ve İstikrar İçin Çabalar Sürecek

Oktay, Rusya-Ukrayna savaşının Balkanlar üzerindeki etkilerine de değinerek, bu savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin bölgedeki barış ve kalkınma hedeflerine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Son olarak, Oktay, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek yetkililerden üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde Oktay'a, bazı milletvekilleri ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy eşlik etti.