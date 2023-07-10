TBMM, emekli memur maaş zamları için en yoğun mesaisini başlatıyor!

Kongre tatil öncesi yoğun bir gündeme sahip olacak. Meclis, emekli memur maaşlarını ve birçok yasayı tartışmaya alacak. Ayrıca Salı günü yapılacak Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında da ek bütçe gündemde olacak.

MTV ZAMMI VE MEMUR MAAŞ ÖDEMELERİ

Genel Kurul, 6 Şubat 2023 depreminin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek taşıt vergisi getirilmesine yönelik kanun tasarısı ve bazı mevzuat değişiklikleri görüşmelerine Salı günü başlayacak. Teklife göre, tüm personele endeks değeri olan 15.965'in personelin aylık katsayısı ile çarpımı kadar ek ödeme (8077TL) yapılacaktır. Kahramanmaraş depreminden kaynaklanan finansal talepler nedeniyle 2023'te tüm araçlar için MTV'yi istisnai bir şekilde ikiye katlaması mecvlis gündeminin bir diğer önemli konusu..





COVİD-19 CEZALARININ İADESİ

Türkiye'de Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kanunen verilen ve aynı zamanda 9 Kasım 2022'den önce tahsili yapılan tüm para cezalarının iadesi sağlanacak.

EMEKLİLERE YÜZDE 25 ZAM

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olanlarının yılın ilk 6 ayı için toplamda %25 oranında zam alması karar bağlanacak.

DEPREM HARCAMALARI İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 11 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Değişiklik Yasa Tasarısı ve ilgili eklerini görüşecek. Teklif komisyon tarafından kabul edildikten sonra Genel Kurul gündemine alınacak ve yasalaşacak.

Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte, kamu idareleri ödenekleri ile ilgili ihtiyaçların karşılanması için ilgili kamu idaresi bütçelerine, özellikle vadesi gelen harcamalar için 1 trilyon 119 milyar 514 milyon gibi bir ödenek eklenmesi bekleniyor.

Uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun tasarıları da Genel Kurul'da görüşülecek.

Kongre dilekçe komitesi bir konuşmacı seçmek için toplanacak. Siyasi partilerin düzenlediği haftalık grup toplantılarının da TBMM'de gerçekleştirilmesi sağlanacak.