TBMM Engelli Komisyonu 81 İle Saha Analizi Talep Etti

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı. Komisyon çalışmaları ve saha adımları hakkında bilgi veren Kasapoğlu, komisyonun hem Meclis içinde hem de sahada aktif rol aldığını belirtti.

Saha çalışması için 81 ile yazı gönderildi

Kasapoğlu, milletvekillerine mektup göndererek seçim bölgelerindeki engelli vatandaşların sorunlarına ilişkin gözlem ve önerilerini istediklerini aktardı. "81 il valiliğine yazılar göndererek, engelli bireylerin yaşamına dair kapsamlı saha analizleri istedik."

Veri toplama ve paydaş çalışmaları

Komisyonun veri toplama sürecinde üniversiteler, eğitim kurumları, spor federasyonları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri aracılığıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Kasapoğlu, şimdiye kadar 90'a yakın sivil toplum kuruluşu ve yaklaşık 250 paydaşla doğrudan temas kurduklarını, bundan sonraki süreçte bölgesel toplantılar yapacaklarını belirtti.

Uzman sunumu: Engellilik çevresel ve toplumsal koşullarla belirlenir

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Ufuk Timuçin komisyona bir sunum yaptı. Timuçin, engellilik tanımlarına dair bilgiler paylaşarak, "Bir bireyin engelliliğini kesinlikle o bireyin yetersizliği belirlemiyor. Bulunduğu çevre ve toplumsal koşullar belirliyor." değerlendirmesinde bulundu. Timuçin, işitme cihazı ve işaret dili desteği örneğini vererek desteklerin yokluğunda bireylerin toplumsal yaşama katılımının kısıtlanabileceğini vurguladı.

Kasapoğlu: Objektif yaklaşacağız, başarıları sürdüreceğiz

Komisyon Başkanı Kasapoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde engelli vatandaşlarla ilgili önemli kazanımlar elde edildiğini; istihdam teşvikleri ve özel eğitim fırsatları gibi alanlarda ilerleme sağlandığını söyledi. Kasapoğlu, komisyonun yaklaşımına ilişkin olarak: "Durmayacağız... Objektif yaklaşacağız. Gerektiğinde eleştireceğiz, gerektiğinde takdir edeceğiz. Amacımız hep birlikte adaleti engelli bireyler için daha güçlü ortaya koymak ve fırsat eşitliğini daha güçlü bir şekilde sunmak." ifadelerini kullandı. Komisyonun yalnızca 22 üyeden oluşmadığını, 86 milyonun komisyonu olduğunu vurguladı.

Sivil toplum ve sporcu katkısı

Toplantıda ayrıca milli ampute futbolcu Barış Telli deneyimlerini paylaşarak komisyona katkı sundu.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında toplandı.