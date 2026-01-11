TBMM Engelli Komisyonu Kayseri Ziyareti: Vali Gökmen Çiçek ile Engelli Sorunları Masaya Yatırıldı

TBMM Engelli Komisyonu Kayseri Ziyareti: Vali Çiçek ile Engelli Sorunları Masaya Yatırıldı

Kayseri'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren TBMM Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu heyeti, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin Amacı ve Görüşmede Ele Alınanlar

Görüşmede, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının artırılması, karşılaşılan sorunların yerinde tespit edilmesi ve bu sorunlara yönelik kalıcı çözüm önerileri ele alındı. İlimizde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Vali Gökmen Çiçek, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Vali Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Görüşme, karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Toplantıya Katılanlar

Heyete Başkanlık eden isimler arasında önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir yer aldı. Heyete ayrıca TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

