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TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos'ta Olağanüstü Toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, olağanüstü toplantı çağrısı ile Genel Kurulu 16 Ağustos'ta topluyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:31
TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos'ta Olağanüstü Toplanıyor

Olağanüstü Toplantıya Davet

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzasıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te bir araya getireceğini açıkladı.

Resmi Açıklama

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır." ifadelerine yer verildi.

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