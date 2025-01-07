TBMM Genel Kurulu 2025 Yılına Umutla Başladı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında düzenlendi. Karaca, toplantının başında 2025 yılının ilk birleşimi olması dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Yeni Bir Sayfa ve Sorumluluk Vurgusu

Konuşmasında, “Sadece takvimlerde değil, hayatlarımızda da yeni bir sayfa açılmasını umut ediyorum.” diyen Karaca, her milletvekilinin halkın temsilcisi olarak üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Karaca, 2024 yılında geride bırakılanların arasında zulümden arınmış bir dünya ve refah içinde bir toplum bulunmadığını vurguladı. “Savaş, yıkım, emek sömürüsü ve doğa talanı, insanlığı uçuruma sürüklemeye devam etti” dedi.

Umutsuzlukla Mücadele ve Çözüm Beklentisi

Milletvekillerine hitap eden Karaca, özellikle Filistin gibi ülkelerde yaşanan savaşların ve insan hakları ihlallerinin, yalnızca coğrafi sınırları değil, insanlığın ortak vicdanını da derinden sarstığını belirtti.

Karaca, “Bu Meclis, bu tablo karşısında suskun kalamaz. 2025 yılında halk, bu Meclisten büyük işler ve sorunlara kalıcı çözümler bekliyor.” diye konuştu.

Demokrasi Tarihi ve Gelecek Perspektifi

Güçlü bir demokrasi geçmişine dikkat çeken Karaca, “Tarih bize bu dönüm noktalarında da alınan kararların yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendireceğini göstermiştir.” dedi.

Halkın Umutlarını Yükseltme Çağrısı

Karaca, “Halkımız 2025 yılında kutuplaşmayı değil uzlaşmayı, ayrılığı değil birlikteliği bekliyor.” diyerek, tüm milletvekillerine birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Kürsüye çıkan diğer milletvekilleri de gündem dışı konularda söz alarak, Türkiye'nin güncel sorunları üzerine düşüncelerini paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Türkiye'nin teknoloji alanındaki hedefleri ve başarılarına vurgu yaparak, “Türkiye geleceği tasarlayan bir ülke olmuştur.” ifadelerini kullandı.