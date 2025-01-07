DOLAR
35,35 -0,1%
EURO
36,81 -0,29%
ALTIN
3.023,25 -1,13%
BITCOIN
3.562.417,2 1,22%

TBMM Genel Kurulu 2025 Yılına Umutla Başladı

TBMM Genel Kurulu, 2025 yılına yönelik umutları tazeleyen bir oturum gerçekleştirdi. Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın vurguları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:25
TBMM Genel Kurulu 2025 Yılına Umutla Başladı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında düzenlendi. Karaca, toplantının başında 2025 yılının ilk birleşimi olması dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Yeni Bir Sayfa ve Sorumluluk Vurgusu

Konuşmasında, “Sadece takvimlerde değil, hayatlarımızda da yeni bir sayfa açılmasını umut ediyorum.” diyen Karaca, her milletvekilinin halkın temsilcisi olarak üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

Karaca, 2024 yılında geride bırakılanların arasında zulümden arınmış bir dünya ve refah içinde bir toplum bulunmadığını vurguladı. “Savaş, yıkım, emek sömürüsü ve doğa talanı, insanlığı uçuruma sürüklemeye devam etti” dedi.

Umutsuzlukla Mücadele ve Çözüm Beklentisi

Milletvekillerine hitap eden Karaca, özellikle Filistin gibi ülkelerde yaşanan savaşların ve insan hakları ihlallerinin, yalnızca coğrafi sınırları değil, insanlığın ortak vicdanını da derinden sarstığını belirtti.

Karaca, “Bu Meclis, bu tablo karşısında suskun kalamaz. 2025 yılında halk, bu Meclisten büyük işler ve sorunlara kalıcı çözümler bekliyor.” diye konuştu.

Demokrasi Tarihi ve Gelecek Perspektifi

Güçlü bir demokrasi geçmişine dikkat çeken Karaca, “Tarih bize bu dönüm noktalarında da alınan kararların yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendireceğini göstermiştir.” dedi.

Halkın Umutlarını Yükseltme Çağrısı

Karaca, “Halkımız 2025 yılında kutuplaşmayı değil uzlaşmayı, ayrılığı değil birlikteliği bekliyor.” diyerek, tüm milletvekillerine birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Kürsüye çıkan diğer milletvekilleri de gündem dışı konularda söz alarak, Türkiye'nin güncel sorunları üzerine düşüncelerini paylaştı. AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Türkiye'nin teknoloji alanındaki hedefleri ve başarılarına vurgu yaparak, “Türkiye geleceği tasarlayan bir ülke olmuştur.” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Şehir Hastanesi'nde Akşam Poliklinik Hizmeti Başladı
2
Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile Ekonomik İlişkileri Geliştirmek İçin STK Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
3
Şırnak'ta Yaralı İki Puhu için Tedavi Süreci Başladı
4
Kütahya Gediz SGM Müdürü Celalettin Ateş'in Cenazesi Bilecik'te Defnedildi
5
Amasya'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağışı
6
Erciyes'te Kayak Kazası: Rus Turist Hayatını Kaybetti
7
Kayseri'de Polisten Şok Uygulama: 6 Zanlı Yakalandı

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor