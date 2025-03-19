TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Kürsü İşgali Nedeniyle Kapandı

TBMM, CHP milletvekillerinin kürsü işgali nedeniyle birleşime ara verdi ve toplantıyı kapattı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:48
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin Kürsü İşgali Nedeniyle Kapandı

TBMM Genel Kurulu, CHP Milletvekillerinin Eylemi Nedeniyle Kapandı

TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen terör ve örgütlü suçlarla ilgili iki ayrı soruşturma kapsamındaki eylemleri nedeniyle kapandı. Bu durum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına karşı bir tepki olarak gerçekleşti.

TBMM, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, "demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahalenin, ne yapana ne bunu teşvik edene yakın siyasi tarihte hiçbir fayda getirmediğini" söyledi. Kendi şahsi görüşlerini de paylaşarak, Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının gelişmesi ve özgürleşmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından milletvekillerine gündem dışı söz verildi. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Aşık Veysel'i anarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarını kınadı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun evine yapılan baskını ve avukatlarının içeri alınmadığını iddia eden Başarır, "Bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir," şeklinde konuştu.

AK Parti milletvekilleri ise, Başarır'ın sözlerine tepki göstererek sıralara vurdular. Aynı zamanda, Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlar ve sloganlar eşliğinde Başarır'a destek verdiler.

Meclis Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeninin sağlanamaması nedeniyle toplantıya ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü. Aranın ardından yine CHP milletvekillerinin kürsü işgalini devam ettirmesi nedeniyle, Genel Kurulun İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapatılmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. TBMM Genel...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. TBMM Genel...

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı.

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