TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Önder'in Rahatsızlığı Nedeniyle Çalışmalara Ara Verdi

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Danışma Kurulu kararıyla bugün ve yarın çalışmalarına ara verdi.

Gündemi açan Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Önder'in kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığı bilgisiyle birlikte geçmiş olsun dileklerini iletti. Karaca, yaptığı konuşmada, "Önder, bir siyasetçi olmanın ötesinde bu memleketin acısını, direnişini ve umudunu hayata geçiren bir hafızadır. Yeniden aramızda olacağına olan inancımız sarsılmaz.” dedi.

Karaca'nın ardından söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, “Hastaneye düşmeden de birbirimizin kıymetini bilmeliyiz,” diyerek Önder'in sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ise, "Önder'in rahatsızlığından dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. Kendisine acil şifalar diliyoruz," şeklinde konuştu.

Demokratik bir aydın olarak Önder'in toplumsal barışa büyük katkılarda bulunduğuna değinen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, dayanışma duygusunun önemine vurgu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Önder hakkında, "Girdiği her ortama değer katan kıymetli bir milletvekili. Kendisine acil şifalar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Meclis'te, grup başkanvekilleri arasında yapılan konuşmalarında, ortak bir karar alarak yarın çalışmalara ara verildiği belirtildi. Karaca, ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararını okutarak, hukukun üstünlüğüne dikkat çekti.

Meclis birleşimi, Danışma Kurulu kararı gereği 22 Nisan Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapatıldı.

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu, Danışma Kurulu kararıyla çalışmalarına bugün ve yarın ara verdi.

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlık ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle TBMM Genel Kurulu, Danışma Kurulu kararıyla çalışmalarına bugün ve yarın ara verdi.