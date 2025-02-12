TBMM Genel Kurulu, Milletvekillerinin Önemli Açıklamaları ile Toplandı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Erzincan'ın Kurtuluşu Kutlandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. Karaman, Erzincan halkının 13 Şubat 1918'de esareti kabul etmeyerek bağımsızlık için canını ortaya koyduğunu anımsattı.

Karaman, "Bu uğurda can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Herkesi, 13-14 Şubat'ta Erzincan'da, 16 Şubat'ta da İstanbul'da yapılacak programlara bekliyoruz. Gelin, birlik ve beraberlik içinde kahramanlıklarımıza sahip çıkalım, ecdadımızı yad edelim," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın üzerinden bir yıl geçtiğine değinen Karaman, bu olayda hayatını kaybedenleri andı. Olayın araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını da vurgulayarak, "Komisyon 71 saat süren 13 toplantı yapmış ve tüm tarafları dinlemiştir. Rapor tamamlanmak üzeredir. Bu raporun ana gayesi olarak madenlerimizde önce insan, önce çevre ve sonra güvenli madencilik şartları mutlaka sağlanmalıdır," dedi.

Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Yıldönümü

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutladı ve vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Dora, Türk milletinin İstiklal Savaşı'nda işgalci güçlere karşı son nefer, son nefes ve son damla kanına kadar mücadele ettiğini vurguladı.

Dora, "Şüphesiz ki memleketim Kahramanmaraş'ta yazılan kurtuluş destanı, bu zaferin mihenk taşlarındandır. Tüm cihan, işgale karşı direnişi, bağımsızlık ve hürriyet sevdasını Kahramanmaraşlı mücadelesinde idrak etmiştir," şeklinde konuştu. Ayrıca Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde de benzer bir mücadele verdiğini hatırlatarak, "Bilinsin ki yıkıldığımız yerden yeniden doğar, yeniden başlarız," dedi.

Bartın'daki Sağlık Sorunları

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'daki sağlık sorunlarını gündeme getirdi. Bankoğlu, 2018 yılında yapımına başlanan 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi'nin bir türlü hizmete açılmadığını belirtti. Hastane konusunda verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Bankoğlu, "Sağlık tesisinin hizmete açılmadığı her geçen gün, insanların mağduriyetinin artmasını neden olmaktadır," dedi.