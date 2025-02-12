DOLAR
36,1 -0,15%
EURO
37,45 -0,14%
ALTIN
3.344,38 0,3%
BITCOIN
3.483.340,48 -1,45%

TBMM Genel Kurulu, Milletvekillerinin Önemli Açıklamaları ile Toplandı

TBMM Genel Kurulu, gündem dışı konuşmalarda Erzincan ve Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıldönümleri kutlandı, Bartın'daki sağlık sorunları gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:01
TBMM Genel Kurulu, Milletvekillerinin Önemli Açıklamaları ile Toplandı

TBMM Genel Kurulu Toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Erzincan'ın Kurtuluşu Kutlandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti. Karaman, Erzincan halkının 13 Şubat 1918'de esareti kabul etmeyerek bağımsızlık için canını ortaya koyduğunu anımsattı.

Karaman, "Bu uğurda can veren bütün aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Herkesi, 13-14 Şubat'ta Erzincan'da, 16 Şubat'ta da İstanbul'da yapılacak programlara bekliyoruz. Gelin, birlik ve beraberlik içinde kahramanlıklarımıza sahip çıkalım, ecdadımızı yad edelim," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın üzerinden bir yıl geçtiğine değinen Karaman, bu olayda hayatını kaybedenleri andı. Olayın araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarını tamamladığını da vurgulayarak, "Komisyon 71 saat süren 13 toplantı yapmış ve tüm tarafları dinlemiştir. Rapor tamamlanmak üzeredir. Bu raporun ana gayesi olarak madenlerimizde önce insan, önce çevre ve sonra güvenli madencilik şartları mutlaka sağlanmalıdır," dedi.

Kahramanmaraş'ın Kurtuluş Yıldönümü

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutladı ve vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı. Dora, Türk milletinin İstiklal Savaşı'nda işgalci güçlere karşı son nefer, son nefes ve son damla kanına kadar mücadele ettiğini vurguladı.

Dora, "Şüphesiz ki memleketim Kahramanmaraş'ta yazılan kurtuluş destanı, bu zaferin mihenk taşlarındandır. Tüm cihan, işgale karşı direnişi, bağımsızlık ve hürriyet sevdasını Kahramanmaraşlı mücadelesinde idrak etmiştir," şeklinde konuştu. Ayrıca Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde de benzer bir mücadele verdiğini hatırlatarak, "Bilinsin ki yıkıldığımız yerden yeniden doğar, yeniden başlarız," dedi.

Bartın'daki Sağlık Sorunları

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'daki sağlık sorunlarını gündeme getirdi. Bankoğlu, 2018 yılında yapımına başlanan 400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi'nin bir türlü hizmete açılmadığını belirtti. Hastane konusunda verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Bankoğlu, "Sağlık tesisinin hizmete açılmadığı her geçen gün, insanların mağduriyetinin artmasını neden olmaktadır," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Alt Komisyonu Ceza İnfaz Kurumlarının Raporlarını İnceledi
2
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Stratejik Anlaşmalara İmza Attı
3
Elon Musk, Oval Ofis'teki Toplantıya Oğlu ile Katıldı
4
İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı
5
Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, Türk Savunma Sanayisini Övdü
7
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Trump'a Sert Tepki: Filistinlilerin Hakları Reddedildi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor