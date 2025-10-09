TBMM Genel Kurulu: Muhalefetin Grup Önergeleri Reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri reddedildi; KYK, tekstil, yargı ve ekonomi tartışıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 19:45
Genel Kurulda görüşülen öneriler ve oylama

TBMM Genel Kurulunda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü ve yapılan oylamalarda kabul edilmedi.

Yeni Yol Partisi: KYK yurtları ve kira desteği

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşadığını belirterek, devletin barınma hakkını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü yurtlarına yerleşemeyen öğrencilere de sağlaması gerektiğini söyledi. Kısacık, "KYK hakkı kazanamayan gençlere de kira desteği vererek, üniversiteyi kazanan her bir gencin üniversite okumasının önündeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi ve KYK yurtlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

İYİ Parti: Tekstil ve hazır giyim sektöründe çöküş uyarısı

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, tekstil sektörünün ekonomik iflasın eşiğinde olduğunu belirterek, "Yalnızca bu yılın ilk 6 ayında, 300 firma konkordato ilan etti. 300 firma demek, yüz binlerce aile, on binlerce esnaf, milyonlarca umut demek." ifadelerini kullandı. Türkoğlu, tekstilde makinelerin durduğunu, fabrikaların kepenk indirdiğini, Türkiye'den yaklaşık 200 firmanın Mısır'a taşındığını ve Meclis araştırma komisyonu kurulması gerektiğini savundu. "Komisyon istihdam kaybı raporu hazırlamalı, OSB, altyapı eksiklikleri ve enerji maliyetlerini masaya yatırmalı." dedi.

DEM Parti ve 10 Ekim anması; tartışmalar

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenleri andı. Çubuk, 10 Ekim'in üzerinden 10 yıl geçtiğine işaret ederek davayı eleştirdi. DEM Parti'nin grup önerisi sırasında DEM Parti, CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ise saldırıya ilişkin, "Bu saldırı hepimize yapılmıştı. Birlik ve beraberliğe kast edilmişti." diyerek faillerin bir kısmının ölü, bir kısmının yakalandığını hatırlattı ve iktidarın terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladı.

CHP: Yoksulluk, kadınlar ve asgari ücret

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısının arttığını, yoksulluğun yükünü en çok kadınların taşıdığını söyledi. Özdemir, kadınların artan hayat pahalılığı ve gelir kayıpları yüzünden önce kendi ihtiyaçlarından vazgeçtiğini belirterek, "Kadınlarımız, çocuklarının eğitim masrafını karşılamak için savaşıyor. Her kadınımız oldu bir maliye bakanı." ifadelerini kullandı. Özdemir asgari ücret tutarına dikkat çekti ve mutfaklardaki sıkıntılara işaret etti.

AK Parti'nin gündem önerisi kabul edildi; Maldivler ticaret anlaşması gündeme alındı

Görüşmelerin ardından AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önerisi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre "Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" gündemin ilk sırasına alındı. Genel Kurul gelecek hafta Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek ve aynı oturumda söz konusu Maldivler ticaret anlaşması teklifinin görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

